Самолет рухнул на крышу роскошного особняка, пока хозяин спал
Фото: Facebook/Fulshear Simonton
В США пилот легкомоторного самолета выжил после того, как его судно рухнуло прямо на крышу элитного дома в Техасе. В момент авиакатастрофы хозяин особняка спал в своей спальне, передает Zakon.kz.
Как сообщает агентство Daily Mail, инцидент произошел в Техасе 20 июля 2026 года.
На борту воздушного судна находился только пилот, он попытался совершить посадку на взлетно-посадочной полосе, но потерпел крушение в городе Фулшир.
При этом в момент аварии владелец дома находился в постели.
"Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили застрявшего в кабине пилота, он находился в сознании и получил незначительные травмы", – говорится в сообщении.
Хозяин виллы также не пострадал. Причины авиакатастрофы расследуются.
Ранее самолет протаранил самый высокий небоскреб Пекина.
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