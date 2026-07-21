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Мир

Самолет рухнул на крышу роскошного особняка, пока хозяин спал

Крушение самолета, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 23:54 Фото: Facebook/Fulshear Simonton
В США пилот легкомоторного самолета выжил после того, как его судно рухнуло прямо на крышу элитного дома в Техасе. В момент авиакатастрофы хозяин особняка спал в своей спальне, передает Zakon.kz.

Как сообщает агентство Daily Mail, инцидент произошел в Техасе 20 июля 2026 года.

На борту воздушного судна находился только пилот, он попытался совершить посадку на взлетно-посадочной полосе, но потерпел крушение в городе Фулшир.

При этом в момент аварии владелец дома находился в постели.

"Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили застрявшего в кабине пилота, он находился в сознании и получил незначительные травмы", – говорится в сообщении.

Хозяин виллы также не пострадал. Причины авиакатастрофы расследуются.

Ранее самолет протаранил самый высокий небоскреб Пекина.

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Канат Болысбек
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