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Мир

Один из самых суровых уголков Земли оказался совсем рядом с Алматы

караван, пустыня, песок, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2026 10:18 Фото: Instagram/dots_foto
Известный фотограф Дмитрий Доценко продолжает удивлять казахстанцев, открывая им природные сокровища соседних стран, сообщает Zakon.kz.

Так, фотограф спросил у жителей Казахстана, знают ли они о том, что всего в 400 км от Алматы, сразу за хребтами Тянь-Шаня, начинается одна из самых грандиозных пустынь планеты – Такла-Макан.

Доценко пояснил, что это вторая по величине песчаная пустыня в мире.

Ее площадь огромна, почти в два раза больше территории соседнего Кыргызстана. Если посмотреть на пустыню из космоса, она напоминает огромный глаз, зажатый между двумя величественными горными системами Тянь-Шаня и Куньлуня.

Такла-Макан расположена в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Название пустыни обычно переводят как "покинутое место", хотя существует и более мрачная трактовка – "ушел и не вернулся".

"Это именно та самая пустыня, которую многие представляли в детстве: бескрайние песчаные барханы, караваны верблюдов и древние тайны, скрытые под песком. Именно здесь были найдены знаменитые Таримские мумии возрастом более 2000 лет – одни из самых хорошо сохранившихся древних человеческих останков в мире благодаря исключительно сухому климату".Дмитрий Доценко

Интересно, что под толщей песка скрываются руины древних городов, когда-то стоявших на Великом шелковом пути. Некоторые из них вновь появляются на поверхности, а затем снова исчезают, ведь барханы здесь постоянно движутся. За год ветер способен заметно изменить очертания целых участков пустыни.

"Мне всегда нравилось фотографировать песчаные пустыни. Есть в них особая красота – плавные линии барханов, идеальная геометрия складок песка и игра света и тени. Особое настроение этим пейзажам придают редкие оазисы и высохшие деревья туранги – священного тополя пустыни, который веками помогал людям выживать. Из его древесины строили дома, лодки, предметы быта и даже оружие".Дмитрий Доценко

Примечательно, но Такла-Макан уникальна не только своей историей, но и географией. Она заперта между горными системами высотой более 7000 метров и находится очень далеко от океанов. Влага сюда почти не попадает, поэтому в некоторых районах за год выпадает всего несколько миллиметров осадков, а иногда дождя может и вовсе не быть.

"Удивительно осознавать, что совсем рядом с нами, по другую сторону Тянь-Шаня, скрывается один из самых суровых, загадочных и красивых уголков нашей планеты".Дмитрий Доценко

Комментаторы после просмотра в очередной раз отметили, что по постам Доценко можно изучать природоведение и географию.

  • Не перестаете удивлять нас. Все расширяете, и расширяете наш кругозор.
  • Как прекрасна наша планета, сколько тайн хранит она. Благодарю за это путешествие.
  • Невероятно крутой контент!

Чуть ранее Доценко сфотографировал галактику Андромеды и показал удивительные фотографии своей многочисленной аудитории.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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