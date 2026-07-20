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События

"Свет шел к Земле 2,5 миллиона лет": казахстанец снял галактику Андромеды

фотограф, палатка, небо, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 09:32 Фото: Instagram/dots_foto
Известный фотограф Дмитрий Доценко сфотографировал галактику Андромеды и показал удивительные фотографии своей многочисленной аудитории, сообщает Zakon.kz.

Он уточнил, что ночью отправился подальше от городов, туда, где нет светового загрязнения. Цель была необычная – сфотографировать другой остров звезд во Вселенной.

"Да-да, именно другую галактику! Многие удивятся, но галактику Андромеды можно увидеть даже невооруженным глазом. В темном небе она выглядит как маленькое туманное пятнышко, хотя на самом деле это гигантская спиральная галактика, в которой находится около триллиона звезд".Дмитрий Доценко

По словам мастера, он заранее рассчитал время ее появления и стал ждать.

"Примерно через два часа после захода солнца она поднялась из-за гор. Сначала я заметил едва различимое пятнышко, навел объектив, сделал несколько тестовых кадров и сомнений уже не осталось. Передо мной была галактика Андромеды – ближайшая к нам крупная спиральная галактика, расположенная на расстоянии около 2,5 миллиона световых лет. Это значит, что свет, который попал на матрицу моей камеры, отправился в путь еще тогда, когда на Земле только появлялись первые предки человека".Дмитрий Доценко

Есть еще один удивительный факт, добавил фотограф:

"Андромеда движется навстречу нашей галактике со скоростью около 400 тысяч километров в час. Примерно через 4-5 миллиардов лет наши галактики столкнутся и постепенно сольются в одну огромную. Незадолго до этого Андромеда займет значительную часть земного неба и станет невероятно впечатляющим зрелищем. Жаль только, что увидеть это смогут уже очень далекие потомки".

Для итогового снимка он уточнил, что сделал серию кадров, а затем сложил их вместе. Такой метод позволяет значительно уменьшить шум и раскрыть мельчайшие детали галактики.

"Помимо этого я еще поснимал Млечный Путь и звездные пейзажи, и даже себя с палаткой. А позже взошла Луна и мягким светом подсветила горы. В итоге получилась целая серия кадров, которой с удовольствием делюсь с вами. Надеюсь, она поможет еще раз почувствовать, насколько огромна и удивительна наша Вселенная".Дмитрий Доценко

Чуть ранее Доценко показывал дикие уголки Алаколя, куда почти не добираются туристы.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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