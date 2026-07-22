Спрос превзошел ожидания: продажи билетов на концерт Канье Уэста в Алматы открыли раньше срока

17 июля 2026 года стало известно, что знаменитый американский рэпер Ye, более известный как Канье Уэст, выступит в Алматы. Такое редкое событие в мире шоу-бизнеса не оставило равнодушными казахстанцев и вызвало небывалый ажиотаж, сообщает Zakon.kz.

Сообщается, что уже в первый день предпродаж была раскуплена половина всех билетов.

"Спрос превысил все ожидания: уже в первые минуты после старта в приложении одновременно находились тысячи пользователей. Наиболее доступные по цене категории были раскуплены в течение первых минут – это стандартная закономерность для событий с высоким спросом", – рассказали организаторы.

Из-за рекордного интереса было принято решение открыть основные продажи на день раньше. Теперь приобрести билеты можно будет 22 июля с 12:00, а не 23 июля, как планировалось изначально.

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Последние концерты Уэста проходят в рамках его масштабного мирового стадионного тура "LIVE CONCERT TOUR 2026". Тур стартовал в апреле в Лос-Анджелесе, а в начале лета Канье переместился на европейские и американские стадионы.

Впрочем, есть один примечательный факт. Ранее футбольный клуб "Кайрат" комментировал информацию о проведении концерта на Центральном стадионе. Тогда в клубе заявили, что эта дата не была согласована с командой, которая проводит на арене домашние матчи.