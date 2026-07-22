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Мир

Рейс из Индии обернулся проблемами: пилот заболел в небе

рейс из Индии обернулся проблемами, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2026 20:12 Фото: magnific.com
Три члена экипажа British Airways столкнулись с пищевым отравлением после пребывания в Индии во время остановки перед рейсом в Великобританию, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Sun, один из вторых пилотов почувствовал себя плохо на высоте около 30 тыс. футов во время 10,5-часового перелета в Лондон и был вынужден использовать кислород. Двое других пилотов смогли продолжить работу, однако их состояние ухудшилось уже после посадки самолета в Великобритании.

В авиакомпании заявили, что безопасность полета не была нарушена. При этом был начат внутренний разбор ситуации. По данным источников, пилоты ранее неоднократно жаловались на условия проживания и уровень гигиены в отеле в Хайдарабаде, где экипаж останавливался во время командировки.

Все трое сотрудников подали специальные отчеты по безопасности полетов и сдали образцы для медицинского обследования, чтобы установить причину заболевания.

Авиакомпания British Airways заявила, что пересматривает варианты размещения экипажей в Хайдарабаде после нескольких случаев недомогания среди сотрудников.

Ранее сообщалось, что самолет рухнул на крышу роскошного особняка, пока хозяин спал.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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