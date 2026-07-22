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Мир

Туристка на глазах семьи утонула в бассейне элитной виллы в Таиланде

Туристка утонула в бассейне элитной виллы в Таиланде, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2026 21:11 Фото: magnific.com
45-летняя гражданка Австралии погибла после того, как ее вытащили из трехметрового бассейна на территории элитного вилла-комплекса в районе Капе Яму, Таиланд, сообщает Zakon.kz.

Как пишет rawai.com со ссылкой на правоохранительные органы, женщина отдыхала на курорте вместе с мужем и 14 родственниками с 20 по 25 июля. В день трагедии семья вернулась с поездки на гидроциклах на остров Ко Нака, после чего женщина вместе с мужем и несколькими родственниками отправилась плавать.

Во время купания один из членов семьи заметил, что женщина испытывает трудности в воде. Родственники достали ее из бассейна, начали проводить сердечно-легочную реанимацию и вызвали скорую помощь.

Пострадавшую доставили в больницу Тхаланга, где врачи пытались спасти ее жизнь, однако позже констатировали смерть. Предварительной причиной смерти названо утопление.

Полиция продолжает расследование: будут опрошены очевидцы, изучены записи с камер видеонаблюдения и уведомлено посольство Австралии. Имя погибшей пока не раскрывается до завершения процедуры уведомления ее родственников.

Ранее Анталья предупреждила туристов об экстремальной жаре.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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