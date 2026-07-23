Дубай запустил программу с щедрыми бонусами за приглашение туристов из Казахстана

В Дубае – крупнейшем мегаполисе Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) – стартовала интересная программа, позволяющая местным жителям получать приличное вознаграждение за приглашение иностранцев, в том числе казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, департамент экономики и туризма Дубая (DET) объявил о старте программы "Приглашение в Дубай" (Invite Dubai). Эта инициатива призвана поощрять людей делиться впечатлениями о городе.

"Пригласите своих близких в город, который вы называете своим домом, до 31 октября и получите доступ к эксклюзивным преимуществам от лучших отелей, ресторанов и достопримечательностей Дубая", – говорится в привлекательном объявлении.

Согласно условиям этой программы местные жители старше 18 лет с действующим Emirates ID должны до приезда гостей внести данные своих друзей или родственников в специальную онлайн-систему.

Иностранцы могут въехать в Дубай с 20 июля по 31 октября 2026 года любым видом транспорта и иметь действующую туристическую визу либо право на оформление визы по прибытии.

Самое интересное начинается после того, как приезжает иностранный гость.

Система автоматически подтверждает его прибытие, и в течение 72 часов житель ОАЭ получает электронное письмо с пакетом вознаграждений.

Каждый номинальный пакет оценивается более чем в 3 000 дирхамов (более 380 тысяч тенге) и включает предложения от нескольких отелей, ресторанов, туристических аттракционов и лайфстайл-сервисов. Вознаграждения действительны до 31 декабря 2026 года.

Но есть и ограничения. К примеру, каждый посетитель может быть зарегистрирован только один раз – если его уже указал другой житель, повторная номинация не засчитывается.

Впрочем, есть загвоздка для жителей Казахстана: вылететь из страны в Дубай пока невозможно. Казахстанская авиакомпании Air Astana приостановила полеты с 21 июля по 31 августа 2026 года в связи с продолжающимся ухудшением ситуации в Ормузском заливе и в регионе в целом.