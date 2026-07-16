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Общество

Казахстанская авиакомпания приостанавливает рейсы в Дубай с 21 июля

Авиакомпания Air Astana, Эйр Астана, самолет, самолеты , фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 16:25 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Сегодня, 16 июля 2026 года, пресс-служба авиакомпании Air Astana распространила важную информацию для пассажиров касательно рейсов в Дубай, сообщает Zakon.kz.

В ней говорится о приостановке авиарейсов в самый крупный и густонаселенный город Объединенных Арабских Эмиратов.

"В связи с продолжающимся ухудшением ситуации в Ормузском заливе и в регионе авиакомпания Air Astana приостанавливает полеты в Дубай с 21 июля по 31 августа. До 21 июля рейсы будут выполняться согласно расписанию для вывоза пассажиров", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Air Astana в четверг.

В авиакомпании заверили, что пассажирам предоставляется полный возврат стоимости билетов по месту приобретения либо бесплатное перебронирование на более поздние даты, а также перебронирование на другие международные направления авиакомпании Air Astana.

Также пассажирам предоставили список контактов и электронных адресов, куда они могут обратиться:

Центр бронирования и информации (24/7):

  • help.airastana.com;
  • + 7 727 244 4477;
  • + 7 7172 584477;
  • +7 702 702 4477;

Горячая линия в случае задержки рейсов:

  • +7 7272 44 44 78;
  • +7 702 702 00 74 (WhatsApp).

Ранее сообщалось, что Air Astana отменила перелеты в ОАЭ из Астаны и Алматы, запланированные на 13 и 14 июля 2026 года. Отмечалось, что пассажиры могут оформить полный возврат стоимости билетов по месту покупки или бесплатно перебронировать перелет с рейсов, запланированных на период с 12 по 18 июля, на любую дату до 31 июля включительно.

Но 14 июля стало известно, что Air Astana планирует возобновить регулярные рейсы Алматы – Дубай – Алматы и Астана – Дубай – Астана с 15 июля. Тогда пассажиров предупредили, что перевозчик мониторит геополитическую обстановку на Ближнем Востоке, и, в случае ее изменения, расписание рейсов будет скорректировано, о чем авиакомпания уведомит незамедлительно.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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