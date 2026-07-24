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Мир

Миллионер, мечтающий не умереть, объявил о создании своего клона

Брайан Джонсон, миллионер, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 10:44 Фото: Instagram/bryanjohnson
48-летний американский IT-миллионер и самый медийный биохакер в мире Брайан Джонсон объявил о создании своего клона, сообщает Zakon.kz.

Громкое заявление Джонсон сделал на своей странице в Х. Он уточнил, что создал собственную клеточную "копию", которую назвал Baby Bryan.

"Пока это лишь клетки, выращенные в лабораторной чашке. Их получили из образца моей крови, а затем с помощью так называемых факторов Яманаки перепрограммировали в состояние, близкое к эмбриональным стволовым клеткам. Такие клетки считаются плюрипотентными – они способны превращаться практически в любые ткани организма, включая нервные клетки, клетки сердца, кожи или сетчатки глаза", – пишет биохакер.

По его мнению, в будущем эта технология может использоваться для выращивания органов для трансплантации, тестирования новых методов лечения, восстановления поврежденных тканей, а также борьбы с возрастными изменениями.

Также отметил, что подобные технологии уже проходят клинические испытания. В частности, ученые изучают возможность применения перепрограммированных клеток для лечения болезни Паркинсона, восстановления зрения и заболеваний сердца.

Из открытых источников известно, что Джонсон тратит 2 миллиона долларов в год на проект омоложения Project Blueprint. Его цель – вернуть органы к состоянию 18-летнего парня и достичь бессмертия в рамках своего движения "Don't Die".

Жизнь Джонсона полностью подчинена жестким алгоритмам и контролю команды из 30 врачей. Он ежедневно съедает ровно 1977 веганских килокалорий, принимает более 100 капсул БАДов, тренируется по часу и спит в идеальной изоляции. Каждую неделю он сдает сотни анализов – от МРТ до тестов биомаркеров крови.

Кроме того, ради науки Брайан идет на радикальные шаги: он переливал себе кровь юного сына и делал инъекции генной терапии на Карибах. Несмотря на то, что летом 2026 года у него диагностировали неизлечимый аутоиммунный гастрит, миллионер продолжает эксперименты, пытаясь победить болезнь новейшими технологиями.

Не так давно мы писали об исследовании, в котором говорилось, что частый просмотр телевизора влияет на уменьшение объема участков мозга, отвечающих за память, обработку зрительной информации и исполнительные функции.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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