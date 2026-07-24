#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
465.74
531.08
5.92
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
465.74
531.08
5.92
Мир

Пожилую писательницу криминальных романов обвинили в убийстве в США

писательницу обвинили в убийстве в США, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 19:14 Фото: magnific.com
Американскую писательницу любовных романов Кайл Энн Морроу обвинили в убийстве владельца мотеля в штате Монтана, сообщает Zakon.kz.

Как пишет People, 73-летней женщине предъявили обвинение в умышленном убийстве после того, как следствие заявило, что она застрелила владельца Spa Hot Springs Motel Джина Гудмундсона.

Согласно материалам дела, Морроу приехала в мотель 12 июля около 14:00 и спросила сотрудника, находятся ли там "Энни и Джин". Узнав, что мужчина находится на территории, а его супруги нет, она ненадолго ушла, а затем вернулась и направилась в служебные помещения.

По данным следствия, вскоре после этого из задней части здания раздался один выстрел. Сотрудник мотеля, подойдя к месту происшествия, увидел Морроу, которая уходила из помещения. Как утверждается в заявлении, женщина сказала: "Он негодяй, я его застрелила", после чего покинула территорию.

В офисе был обнаружен Гудмундсон с огнестрельным ранением. Следователи заявили, что камеры видеонаблюдения зафиксировали, как Морроу вошла в здание с предметом, похожим на небольшой револьвер. Позже правоохранители задержали ее у дома в городе Уайт-Салфер-Спрингс. При обыске, согласно документам, был найден револьвер Smith & Wesson, одежда, похожая на ту, что была на видео, а также записи с признаниями в убийстве.

До задержания Морроу была автором трех самостоятельно изданных любовных романов, в сюжетах которых встречались темы убийств и оружия. Среди ее произведений – книги с историями о мести, стрельбе и обнаружении тела. При этом, как отмечают следователи, писательницу уже связывали с владельцами мотеля: на ее сайте была опубликована благодарность от имени Энни Гудмундсон за один из романов.

Ранее сообщалось, что журналиста сожгли после расправы в Италии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Меган Маркл
11:29, 20 апреля 2025
Известная писательница обвинила Меган Маркл в краже персонажа
Джоан Роулинг начала работу над новым романом
02:45, 20 сентября 2024
Автор "Гарри Поттера" начала работу над новым романом
Главу разработчика ChatGPT обвинили в насилии
01:18, 09 января 2025
Главу разработчика ChatGPT обвинили в насилии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ФК &quot;Шахтёр&quot;
19:54, Сегодня
"Шахтёр" разгромил "Арыс" в матче Первой лиги
Фото: пресс-служба КШФ
19:28, Сегодня
Тимур Турлов выдвигает свою кандидатуру на пост президента FIDE
Фото: ATP
19:04, Сегодня
Александр Бублик без проблем вышел в финал топ-турнира в Австрии
Фото: ФК &quot;Тараз&quot;
18:54, Сегодня
"Тараз" обыграл "Елимай М" в матче Первой лиги
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: