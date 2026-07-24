Пожилую писательницу криминальных романов обвинили в убийстве в США

Американскую писательницу любовных романов Кайл Энн Морроу обвинили в убийстве владельца мотеля в штате Монтана, сообщает Zakon.kz.

Как пишет People, 73-летней женщине предъявили обвинение в умышленном убийстве после того, как следствие заявило, что она застрелила владельца Spa Hot Springs Motel Джина Гудмундсона.

Согласно материалам дела, Морроу приехала в мотель 12 июля около 14:00 и спросила сотрудника, находятся ли там "Энни и Джин". Узнав, что мужчина находится на территории, а его супруги нет, она ненадолго ушла, а затем вернулась и направилась в служебные помещения.

По данным следствия, вскоре после этого из задней части здания раздался один выстрел. Сотрудник мотеля, подойдя к месту происшествия, увидел Морроу, которая уходила из помещения. Как утверждается в заявлении, женщина сказала: "Он негодяй, я его застрелила", после чего покинула территорию.

В офисе был обнаружен Гудмундсон с огнестрельным ранением. Следователи заявили, что камеры видеонаблюдения зафиксировали, как Морроу вошла в здание с предметом, похожим на небольшой револьвер. Позже правоохранители задержали ее у дома в городе Уайт-Салфер-Спрингс. При обыске, согласно документам, был найден револьвер Smith & Wesson, одежда, похожая на ту, что была на видео, а также записи с признаниями в убийстве.

До задержания Морроу была автором трех самостоятельно изданных любовных романов, в сюжетах которых встречались темы убийств и оружия. Среди ее произведений – книги с историями о мести, стрельбе и обнаружении тела. При этом, как отмечают следователи, писательницу уже связывали с владельцами мотеля: на ее сайте была опубликована благодарность от имени Энни Гудмундсон за один из романов.

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