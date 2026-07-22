#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+22°
$
467.65
533.26
5.96
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+22°
$
467.65
533.26
5.96
Мир

Журналиста сожгли после расправы: в Италии расследуют жестокое убийство

Журналиста сожгли после расправы: в Италии расследуют жестокое убийство, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2026 22:12 Фото: magnific.com
В итальянском городе Эболи (провинция Салерно) продолжается расследование гибели 53-летнего спортивного журналиста Луиджи "Луки" Эспозито, тело которого обнаружили обгоревшим в сельской местности в ночь с субботы на воскресенье, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Rai News, судебно-медицинская экспертиза тела журналиста длилась около пяти часов. Специалисты теперь приступят к лабораторным исследованиям – гистологическим, токсикологическим и генетическим анализам. Точные причины смерти станут известны после завершения всех процедур.

По предварительным данным, перед смертью мужчина мог подвергнуться жестокому избиению. На теле обнаружили травму головы, однако специалисты пока не подтвердили, была ли она связана с применением оружия. Следователи продолжают поиски возможного орудия преступления.

Автомобиль Эспозито нашли недалеко от места обнаружения тела. В машине и при погибшем находились ключи, что указывает на возможную встречу с кем-то или прибытие в это место вместе с другим человеком. Полиция изучает записи с камер на дорогах, ведущих к участку, однако в самой зоне преступления видеонаблюдение отсутствует.

Следствие рассматривает разные версии и изучает личную и профессиональную жизнь журналиста. Правоохранители пока не связывают убийство с его работой в СМИ и проверяют информацию о его предполагаемом сотрудничестве с Агентством по охране окружающей среды Кампании (Arpac), которое заявило, что Эспозито никогда не был его сотрудником. Также стало известно, что журналист не состоял в региональном Ордене биологов, хотя ранее рассказывал знакомым о работе в этой сфере.

Ранее сообщалось, что умерла вдова Александра Маслякова.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны
23:25, 02 декабря 2025
В Актобе полиция расследуют загадочную смерть исчезнувшего подростка и мужчины
Нападение с ножом, поножовщина, нож, ножевое ранение, ножевые ранения
21:34, 29 мая 2026
Школьница жестоко расправилась с 21-летним парнем на юге Казахстана
Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление
00:40, 16 октября 2024
В полиции рассказали подробности дела о загадочной смерти молодого астанчанина
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: НОК РК
23:15, Сегодня
Казахстан пополнил медальную копилку шестью наградами на ЧА по водным видам спорта
Фото: ATP
23:00, Сегодня
Видеообзор победного матча Александра Бублика на топовом турнире в Австрии
Фото: ФК &quot;Реал&quot;
22:33, Сегодня
Transfermarkt назвал самых подорожавших футболистов по итогам ЧМ-2026
Фото: ФИФА
22:05, Сегодня
ФИФА представила символическую сборную ЧМ-2026 по версии болельщиков
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: