Журналиста сожгли после расправы: в Италии расследуют жестокое убийство

В итальянском городе Эболи (провинция Салерно) продолжается расследование гибели 53-летнего спортивного журналиста Луиджи "Луки" Эспозито, тело которого обнаружили обгоревшим в сельской местности в ночь с субботы на воскресенье, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Rai News, судебно-медицинская экспертиза тела журналиста длилась около пяти часов. Специалисты теперь приступят к лабораторным исследованиям – гистологическим, токсикологическим и генетическим анализам. Точные причины смерти станут известны после завершения всех процедур.

По предварительным данным, перед смертью мужчина мог подвергнуться жестокому избиению. На теле обнаружили травму головы, однако специалисты пока не подтвердили, была ли она связана с применением оружия. Следователи продолжают поиски возможного орудия преступления.

Автомобиль Эспозито нашли недалеко от места обнаружения тела. В машине и при погибшем находились ключи, что указывает на возможную встречу с кем-то или прибытие в это место вместе с другим человеком. Полиция изучает записи с камер на дорогах, ведущих к участку, однако в самой зоне преступления видеонаблюдение отсутствует.

Следствие рассматривает разные версии и изучает личную и профессиональную жизнь журналиста. Правоохранители пока не связывают убийство с его работой в СМИ и проверяют информацию о его предполагаемом сотрудничестве с Агентством по охране окружающей среды Кампании (Arpac), которое заявило, что Эспозито никогда не был его сотрудником. Также стало известно, что журналист не состоял в региональном Ордене биологов, хотя ранее рассказывал знакомым о работе в этой сфере.

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