Появились уникальные кадры возвращения экипажа МКС на Землю
Фото: Роскосмос
"Роскосмос" опубликовал видео возвращения экипажа корабля "Союз МС-28" с Международной космической станции. На кадрах можно увидеть спускаемый аппарат с ракурса, который невозможно наблюдать с Земли, сообщает Zakon.kz.
На опубликованных снимках запечатлели спуск экипажа миссии МКС-74 и его возвращение на Землю. После успешной посадки космонавтов и астронавта встретили на месте приземления.
Кроме того, Роскосмос показал одну из традиций, которой придерживаются после завершения космической миссии. Астронавту NASA Кристоферу Уилльямсу вручили именную матрешку – символический подарок, который получают участники полета.
Ранее сообщалось, что пилотируемый корабль "Союз МС-28" успешно завершил миссию. 26 июля в 15:27 по времени Астаны спускаемый аппарат совершил штатную посадку в районе Жезказгана.
На Землю вернулись космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уилльямс.
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