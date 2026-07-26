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Мир

Появились уникальные кадры возвращения экипажа МКС на Землю

Появились уникальные кадры возвращения экипажа МКС на Землю, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2026 21:38 Фото: Роскосмос
"Роскосмос" опубликовал видео возвращения экипажа корабля "Союз МС-28" с Международной космической станции. На кадрах можно увидеть спускаемый аппарат с ракурса, который невозможно наблюдать с Земли, сообщает Zakon.kz.

На опубликованных снимках запечатлели спуск экипажа миссии МКС-74 и его возвращение на Землю. После успешной посадки космонавтов и астронавта встретили на месте приземления.

Кроме того, Роскосмос показал одну из традиций, которой придерживаются после завершения космической миссии. Астронавту NASA Кристоферу Уилльямсу вручили именную матрешку – символический подарок, который получают участники полета.

Ранее сообщалось, что пилотируемый корабль "Союз МС-28" успешно завершил миссию. 26 июля в 15:27 по времени Астаны спускаемый аппарат совершил штатную посадку в районе Жезказгана.

На Землю вернулись космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уилльямс.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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