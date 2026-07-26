"Союз МС-28" начал возвращение на Землю: корабль расстыковался с МКС
Фото: скриншот видео
26 июля 2026 года пилотируемый корабль "Союз МС-28" начал возвращение на Землю, успешно расстыковавшись с Международной космической станцией, сообщает Zakon.kz.
На его борту находятся российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт NASA Кристофер Уилльямс.
Роскосмос ведет прямую трансляцию расстыковки с МКС.
Экипаж провел на МКС около восьми месяцев, выполняя научные исследования, техническое обслуживание станции и различные эксперименты.
Посадка спускаемого аппарата ожидается 26 июля в Казахстане, в районе Жезказгана. Для встречи экипажа заранее развернута поисково-спасательная операция с привлечением авиации и наземных подразделений, которые первыми окажут помощь космонавтам после приземления.
Если все этапы полета пройдут по плану, уже в ближайшие часы экипаж благополучно вернется на Землю после завершения своей космической миссии.
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