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Наука и технологии

"Союз МС-28" начал возвращение на Землю: корабль расстыковался с МКС

космос, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2026 12:12 Фото: скриншот видео
26 июля 2026 года пилотируемый корабль "Союз МС-28" начал возвращение на Землю, успешно расстыковавшись с Международной космической станцией, сообщает Zakon.kz.

На его борту находятся российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт NASA Кристофер Уилльямс.

Роскосмос ведет прямую трансляцию расстыковки с МКС.

Экипаж провел на МКС около восьми месяцев, выполняя научные исследования, техническое обслуживание станции и различные эксперименты.

Посадка спускаемого аппарата ожидается 26 июля в Казахстане, в районе Жезказгана. Для встречи экипажа заранее развернута поисково-спасательная операция с привлечением авиации и наземных подразделений, которые первыми окажут помощь космонавтам после приземления.

Если все этапы полета пройдут по плану, уже в ближайшие часы экипаж благополучно вернется на Землю после завершения своей космической миссии.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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