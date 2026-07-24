#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+27°
$
465.74
531.08
5.92
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+27°
$
465.74
531.08
5.92
События

Возле Жезказгана ждут возвращения экипажа ракеты "Союз"

Космонавты ракеты Союз, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 07:07 Фото: Telegram/Роскосмос
26 июля спускаемый аппарат корабля "Союз МС-28" доставит на Землю космонавтов Сергея Кудь-Сверчкова, Сергея Микаева и астронавта NASA Кристофера Уилльямса, сообщает Zakon.kz.

По регламенту уже за сутки до приземления в районе города Жезказгана разворачивается оперативно-техническая группа с воздушным и наземным эшелонами. Они первыми встречают экипаж, передает пресс-служба "Роскосмоса" в своих соцсетях.

"Иногда, приземлившись, спускаемый аппарат ложится на бок, и тогда специалисты открывают люк и вытаскивают космонавтов в таком положении", – поделились подробностями в ведомстве.

При возвращении на Землю с МКС, экипаж в спускаемом аппарате корабля "Союз", преодолевает 16,5 тыс. км. Весь путь от расстыковки до посадки занимает около трех часов.

Вес аппарата с системами без экипажа и груза составляет около 2 500 кг.

Возвращение на Землю с МКС, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 07:07

Фото: Роскосмос

"В зависимости от массы возвращаемых с МКС грузов вес спускаемого аппарата вместе с экипажем может достигать трех тонн", – предупредили специалисты.

В ведомстве также подчеркнули, что спуск с орбиты – один из самых сложных этапов космического полета и показали, как происходит этап возвращения на Землю.

Ракета "Союз" стартовала с космодрома Байконур 14 июля.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Спускаемая капсула космического корабля "Союз МС-23"
20:29, 27 сентября 2023
Экипаж космического корабля "Союз МС-23" приземлился в Казахстане
звездное небо, космос
17:21, 18 ноября 2025
В космос отправят кота и вязаного космонавта: зачем это нужно
Космонавты с МКС приземлились в степи около Жезказгана
22:45, 06 апреля 2024
Космонавты с МКС приземлились в степи около Жезказгана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Энтони Джошуа
07:16, Сегодня
Джошуа назвал лучшего боксёра в мире в данный момент
Том Аспиналл
06:51, Сегодня
Аспиналл объяснил, почему был одержим боем с Джонсом
Сауль Альварес
06:21, Сегодня
Сауль Альварес призвал Джейка Пола завершить карьеру в боксе
Александр Зверев
05:58, Сегодня
Легендарный тренер рассказал, в чём Зверев уступает Синнеру и Алькарасу
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: