Возле Жезказгана ждут возвращения экипажа ракеты "Союз"

26 июля спускаемый аппарат корабля "Союз МС-28" доставит на Землю космонавтов Сергея Кудь-Сверчкова, Сергея Микаева и астронавта NASA Кристофера Уилльямса, сообщает Zakon.kz.

По регламенту уже за сутки до приземления в районе города Жезказгана разворачивается оперативно-техническая группа с воздушным и наземным эшелонами. Они первыми встречают экипаж, передает пресс-служба "Роскосмоса" в своих соцсетях.

"Иногда, приземлившись, спускаемый аппарат ложится на бок, и тогда специалисты открывают люк и вытаскивают космонавтов в таком положении", – поделились подробностями в ведомстве.

При возвращении на Землю с МКС, экипаж в спускаемом аппарате корабля "Союз", преодолевает 16,5 тыс. км. Весь путь от расстыковки до посадки занимает около трех часов.

Вес аппарата с системами без экипажа и груза составляет около 2 500 кг.

Фото: Роскосмос

"В зависимости от массы возвращаемых с МКС грузов вес спускаемого аппарата вместе с экипажем может достигать трех тонн", – предупредили специалисты.

В ведомстве также подчеркнули, что спуск с орбиты – один из самых сложных этапов космического полета и показали, как происходит этап возвращения на Землю.

Ракета "Союз" стартовала с космодрома Байконур 14 июля.