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Мир

Развод из-за футбола: мужчина сдержал обещание после поражения Аргентины

Центральный стадион Алматы, Центральный стадион в Алматы, матч, футбол, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 18:42 Фото: Zakon.kz
Жительница Малайзии заявила, что муж развелся с ней после поражения сборной Аргентины в финале чемпионата мира по футболу. По ее словам, причиной стало необычное пари, которое супруг заключил с другом, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает Asia One со ссылкой на пост в Threads, мужчина пообещал, что если Аргентина проиграет, он разведется с женой.

После матча он выполнил обещание посредством тройного талака. Эта практика относится к исламской практике, которая позволяет мужчине-мусульманину развестись с женой, трижды произнеся слово "талак" (развод). В Малайзии практика признается законной шариатским судом, если о ней сообщить в течение семи дней.

Эта история получила широкую огласку после того, как подруга женщины опубликовала в Threads скриншот ее сообщения. Публикация быстро стала вирусной, набрав более 950 тысяч просмотров. Пользователи сети разделились во мнениях: одни усомнились в правдивости истории, другие резко осудили поступок мужчины.

На ситуацию также отреагировал бывший министр по делам религии Малайзии Зулкифли Мохамад аль-Бакри.

По его словам, условие, поставленное мужчиной для тройного талака, было выполнено – Аргентина проиграла. При этом исламский богослов подчеркнул, что супругам не следует выяснять судьбу своего брака через социальные сети или общественное мнение. По его словам, окончательное решение должны принимать шариатский суд или компетентные религиозные органы.

Мы уже рассказывали, что финал ЧМ-2026 прошел под полным контролем сборной Испании, которая владела мячом 68% времени и нанесла 20 ударов по воротам против всего 3 у соперника. Аргентина за весь матч не нанесла ни одного удара в створ – это стало абсолютным антирекордом для финалов чемпионатов мира. В итоге Испания стала чемпионом, обыграв Аргентину со счетом 1:0 в дополнительное время. Победный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес. Это второй титул чемпионов мира в истории сборной Испании после победы на ЧМ-2010.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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