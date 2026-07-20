Месси заплакал после поражения от Испании

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси не смог сдержать слез после поражения в финале чемпионата мира по футболу от команды Испании, сообщает Zakon.kz.

Сначала он лег на газон и закрыл лицо руками, а потом прослезился на церемонии награждения, получив серебряную медаль.

Сегодня праздник на испанской улице. Единственный мяч на 106-ой минуте финального матча забил Ферран Торрес. Мессии 39 лет. На этом чемпионате мира от забил восемь мячей и стал вторым бомбардиром после француза Килиана Мбаппе.

Кроме того, в свои 39 лет Месси:

вышел на свой пятый ЧМ в карьере;

полностью отыграл шесть из восьми матчей, где три прошли с дополнительным временем;

оформил самый возрастной хет-трик в истории ЧМ в ворота Алжира;

в моменте был лучшим бомбардиром ЧМ в истории;

стал лучшим ассистентом ЧМ в истории;

отметился голевыми действиями в каждой игре, кроме финала.

"И самое главное, он дарил магию и надежду всей Аргентине. В каждом матче", – отметили фанаты футболиста.

Ранее нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не смог сдержать слез после поражения от команды Испании в 1/8 финала Чемпионата мира‑2026.