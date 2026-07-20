#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+39°
$
469.83
536.83
5.97
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+39°
$
469.83
536.83
5.97
Спорт

Месси заплакал после поражения от Испании

Сборная Аргентины, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 05:50 Фото: X/AFASeleccionEN
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси не смог сдержать слез после поражения в финале чемпионата мира по футболу от команды Испании, сообщает Zakon.kz.

Сначала он лег на газон и закрыл лицо руками, а потом прослезился на церемонии награждения, получив серебряную медаль.

Испания – Аргентина, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 05:50

Фото: Х/AFASeleccionEN

Сегодня праздник на испанской улице. Единственный мяч на 106-ой минуте финального матча забил Ферран Торрес. Мессии 39 лет. На этом чемпионате мира от забил восемь мячей и стал вторым бомбардиром после француза Килиана Мбаппе.

Кроме того, в свои 39 лет Месси:

  • вышел на свой пятый ЧМ в карьере;
  • полностью отыграл шесть из восьми матчей, где три прошли с дополнительным временем;
  • оформил самый возрастной хет-трик в истории ЧМ в ворота Алжира;
  • в моменте был лучшим бомбардиром ЧМ в истории;
  • стал лучшим ассистентом ЧМ в истории;
  • отметился голевыми действиями в каждой игре, кроме финала.
"И самое главное, он дарил магию и надежду всей Аргентине. В каждом матче", – отметили фанаты футболиста.

Ранее нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не смог сдержать слез после поражения от команды Испании в 1/8 финала Чемпионата мира‑2026.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Футболист, спортсмен
03:43, 07 июля 2026
Роналду не сдержал слез после поражения от сборной Испании на ЧМ‑2026
Месси, слезы, ЧМ-2026
03:56, 09 июля 2026
Месси раскрыл, почему заплакал после матча с Египтом на ЧМ-2026
Футбол
00:10, 20 августа 2024
Сборная Аргентины ближайшие матчи проведет без Месси
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Испания победила Аргентину
03:00, 20 июля 2026
Испания победила Аргентину в финале чемпионата мира по футболу
Как выглядит турнирная таблица КПЛ по итогам 18-го тура
00:46, 20 июля 2026
Как выглядит турнирная таблица КПЛ по итогам 18-го тура
Опубликован видеообзор победного матча &quot;Ордабасы&quot; против &quot;Елимая&quot; в КПЛ
00:12, 20 июля 2026
Опубликован видеообзор победного матча "Ордабасы" против "Елимая" в КПЛ
Борец Олжас Сырлыбай остался без "бронзы" на рейтинговом турнире в Будапеште
23:41, 19 июля 2026
Борец Олжас Сырлыбай остался без "бронзы" на рейтинговом турнире в Будапеште
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: