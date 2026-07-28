Загадочная смерть десятков слонов вызвала тревогу в Кении
Как пишет издание Kenyans.co.ke со ссылкой на Службу охраны дикой природы Кении (KWS), слонов нашли в разных местах на расстоянии от 15 до 30 км от границ парка. Среди погибших оказались животные разного возраста и пола. По словам представителей ведомства, причина их смерти пока не установлена.
Для выяснения обстоятельств специалисты начали расследование. Ветеринары уже взяли необходимые образцы, которые направлены на дополнительный анализ в государственную лабораторию. В KWS подчеркнули, что делать выводы до получения результатов экспертиз преждевременно.
Массовая гибель животных вызвала обеспокоенность местных жителей и властей. Губернатор округа Каджиадо Джозеф Оле Ленку потребовал от службы охраны природы как можно скорее обнародовать результаты расследования, отметив, что подобного случая в регионе ранее не происходило. Ситуация также вновь обострила дискуссию о будущем управления национальным парком Амбосели и вызвала политические споры в стране.
Ранее сообщалось, что дикие животные Казахстана попадают в смертельную ловушку из-за дорожных ограждений.