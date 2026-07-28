Загадочная смерть десятков слонов вызвала тревогу в Кении

В Кении расследуют загадочную гибель как минимум 16 слонов, обнаруженных за последние три недели в окрестностях национального парка Амбосели. Пока официально подтверждена смерть 14 животных, однако специалисты не исключают, что число погибших может возрасти, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Kenyans.co.ke со ссылкой на Службу охраны дикой природы Кении (KWS), слонов нашли в разных местах на расстоянии от 15 до 30 км от границ парка. Среди погибших оказались животные разного возраста и пола. По словам представителей ведомства, причина их смерти пока не установлена.

Для выяснения обстоятельств специалисты начали расследование. Ветеринары уже взяли необходимые образцы, которые направлены на дополнительный анализ в государственную лабораторию. В KWS подчеркнули, что делать выводы до получения результатов экспертиз преждевременно.

Массовая гибель животных вызвала обеспокоенность местных жителей и властей. Губернатор округа Каджиадо Джозеф Оле Ленку потребовал от службы охраны природы как можно скорее обнародовать результаты расследования, отметив, что подобного случая в регионе ранее не происходило. Ситуация также вновь обострила дискуссию о будущем управления национальным парком Амбосели и вызвала политические споры в стране.

Ранее сообщалось, что дикие животные Казахстана попадают в смертельную ловушку из-за дорожных ограждений.