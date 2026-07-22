Невидимая стена: дикие животные Казахстана попадают в смертельную ловушку из-за дорожных ограждений

Ограждения вдоль больших трасс, установленные в целях защиты от ДТП, в последнее время стали смертельными ловушками для диких животных. Из-за таких устройств перекрываются пути миграции и нередко в них запутываются звери. Zakon.kz разбирался в ситуации.

Спасение джейрана

В редакцию Zakon.kz неравнодушные люди прислали серию видео, на которых мужчина снял в степи джейрана, умирающего от жажды и бессилия. На кадрах видно, что дикое животное намеревалось пройти к водоему, чтобы напиться воды, однако застряло в ограждениях. Джейран пытался выбраться, но все было тщетно, пока ему не помог человек.

"Дорога Алматы – Астана. От Алматы примерно 230 км. Здесь по направлению Астаны с левой стороны водоем. И, как обычно, везде вдоль дороги вот такие ограждения. Джейран пришел и каким-то образом оказался внутри ограждений. И все время бился о сетку, чтобы выбраться. Сейчас я перекинул его в другую сторону. Видимо, силы иссякли, пытается встать. Те, кто перед ними ставит ограждения, – как животным быть?" – говорится в видео.

Неравнодушного, который спас джейрана, мы отыскали. Им оказался Мадияр Әлжаппар – юрист, предприниматель, охотпользователь и глава двух охотничьих хозяйств. Он долгие годы занимается вопросами сохранения дикой природы, развитием экологической культуры и совершенствованием научных подходов к охране и рациональному использованию животного мира.

"Спасти одного джейрана – важно. Но еще важнее сделать так, чтобы животные больше не попадали в такие ловушки. 21 июля, направляясь из Алматы в сторону Караганды, примерно в 230 км от города, я заметил джейрана, оказавшегося в ловушке между скоростной автомагистралью и защитным ограждением. Животное в панике металось вдоль сетки, пытаясь выбраться. С одной стороны его ждала оживленная трасса, с другой – непреодолимое ограждение. Было очевидно, что силы его уже на исходе". Мадияр Әлжаппар

По словам мужчины, он остановил автомобиль и попросил помощи у проезжавших водителей. Несколько человек сразу откликнулись, и они вместе осторожно окружили джейрана и аккуратно перенесли его через ограждение. Оказавшись на свободе, тот немного постоял, пришел в себя и убежал обратно в степь.

"Позже я узнал, что видеозапись этого случая широко распространилась в социальных сетях. На самом деле я просто отправил ее коллегам, чтобы обратить внимание на проблему, а не на сам поступок. Для меня это не вопрос героизма. Это естественная ответственность человека, который многие годы занимается вопросами охраны животного мира и понимает цену каждой спасенной жизни. Но этот случай важен не только тем, что удалось спасти одного джейрана. Он вновь показал серьезную проблему, которая требует системного решения". Мадияр Әлжаппар

Собеседник считает, что при строительстве автомобильных и железных дорог, а также других линейных объектов необходимо учитывать миграционные пути диких животных. Защитные ограждения обеспечивают безопасность дорожного движения, но без специальных переходов и разрывов они становятся непреодолимым барьером для сайгаков, джейранов, архаров и других копытных.

"Современная инфраструктура должна обеспечивать безопасность не только людей, но и сохранять естественные пути миграции животных. Поэтому строительство экодуков, специальных переходов и других инженерных решений должно стать обязательным элементом подобных проектов. Только так можно сохранить уникальное биоразнообразие Казахстана для будущих поколений". Мадияр Әлжаппар

Зоологов не спрашивают

Заведующий научно-исследовательским центром биоценологии и охотоведения Института зоологии РК Константин Плахов уточнил, что джейран в Казахстане внесен в Красную книгу и за его гибель виновные могут поплатиться многомиллионным штрафом.

По его словам, после введения в действие новой редакции Экологического кодекса любая намечаемая деятельность, в том числе реконструкция дорог и установка дорожных ограждений, должна проходить оценку того, как она воздействует на фауну, среду обитания животных, их миграционные пути.

"В Институт зоологии за месяц поступает до 30-40 писем подобных писем. Мы отвечаем, что требуется исследование, прежде чем дать рекомендации. И на этом все заканчивается. В этом году ни один проект не доведен до конца, все заявители отсеялись. Осмотр зависит от сложности проекта. Если у нас есть достаточно материала, то по нему идет описание, если нет, то проводятся выезды. Мы не знаем, кто в итоге дает заключение и насколько оно профессионально, однако ограждения продолжают появляться. Относительно недавно к нам обращались подрядчики строительства автодороги Караганда – Жезказган – Кызылорда по миграционным коридорам сайгаков. Им мы предложили через определенное расстояние делать разрывы на трассах – с учетом того, что современные трассы имеют центральную загородку, которая непреодолима ни для домашних животных, ни для диких". Константин Плахов

Фото: Филиал АО "НК "КазАвтоЖол" области Жетысу

Эксперт напомнил, что все необходимые требования предусмотрены в законе "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира" (ст. 12 и 17), а также в Экологическом кодексе РК.

"Пока в Экологический кодекс в 2021 году не внесли соответствующие изменения, интересы животного мира не учитывались. Самый известный конфликтный случай с сайгаком: фермеры нарезали земельные участки без учета того, что там еще и сайгаки есть. А когда сайгаки восстановили численность, естественно, они перестали помещаться на этой же территории. И здесь очень важно именно обеспечить мирное сожительство, то есть правильное взаимодействие диких животных с учетом интересов людей. Мы не пытаемся загрузить чем-то лишним, просим только исполнять требования законов. И если бы дорожники к нам обращались по этим вопросам, все бы было решаемо". Константин Плахов

Не единичный случай

На проблему также обратил внимание президент Ассоциации "Табигат", зоолог, член научно-технического совета Министерства экологии и природных ресурсов Кажым Джумалиев. Он отметил, что уже неоднократно поднимался вопрос о том, что новые объекты инфраструктуры, в том числе дороги и погрансооружения, зачастую перекрывают пути миграции диких животных.

"К сожалению, при строительстве подобных объектов не привлекают ученых – или их привлекают на формальной основе. Любые такие сооружения на путях миграции должны иметь переходы, причем их ведь будут использовать и как скотопрогонные переходы. Ранее множество объектов имели подобные инфраструктурные элементы. Но, как видите, в некоторых случаях они отсутствуют". Кажым Джумалиев

Описанный случай с джейраном – очередное напоминание о существующем барьере. Ведь еще этой весной на трассе Талдыкорган – Ушарал при миграции сложности испытала сибирская косуля.

"Тоже поставили сетку в тот период, когда сибирская косуля мигрировала из гор Джунгарского Алатау в степи Прибалхашья, и весной она не могла вернуться. Тогда территориальная инспекция после публикаций в соцсетях оперативно сделала проходы для того, чтобы животные смогли перейти в свою обычную среду, потому что в полупустыне они бы погибли". Кажым Джумалиев

Зоолог считает, что на проблему надо еще раз обратить внимание не только Министерству транспорта РК, но и Погранслужбе КНБ РК, потому что аналогичная ситуация наблюдается в тех местах, где линии инженерных сооружений строятся вдоль границ – в частности, на границе с Туркменистаном, Узбекистаном и Кыргызстаном.

"Ставятся ограждения на путях миграции животных, в том числе и краснокнижных. Лучше не допустить этого на стадии проектирования, сразу закладывать аналогичные объекты. Поэтому погранслужба тоже свои проекты должна согласовывать с учеными. Проблему решают тоннели либо экодуги (мосты), которые засаживают растительностью для того, чтобы животные переходили по ним. И то и другое уже, наверное, нереализуемо, потому что транспортные магистрали построены. Остается только одна возможность: в местах переходов предусмотреть снижение автомобильного скоростного режима до 60 км/ч, а также сделать проходы в заборах для того, чтобы животные могли мигрировать и идти к своим традиционным местам обитания или источникам воды, как в последнем видео". Кажым Джумалиев

Ассоциация обратилась в Комитет лесного хозяйства и животного мира, Институт зоологии для того, чтобы провести научно-технический совет по этой проблеме, вынести ее на обсуждение и предпринять действенные шаги для решения.

Защита от ДТП

Инцидент прокомментировали в филиале АО "НК "КазАвтоЖол" области Жетысу. В компании привели такие данные:

За период с 2023 по 2026 год на автомобильных дорогах республиканского значения в области Жетысу зарегистрировано 31 ДТП с участием животных, в результате которых погибли 7 человек и 57 получили травмы различной степени тяжести.

"В целях обеспечения безопасности дорожного движения, предотвращения выхода домашних и сельскохозяйственных животных на проезжую часть и предупреждения дорожно-транспортных происшествий на отдельных участках автомобильных дорог республиканского значения области Жетысу устанавливаются сетчатые ограждения (сетка от скота) вдоль полосы отвода автодороги". Филиал АО "НК "КазАвтоЖол" области Жетысу

Фото: Филиал АО "НК "КазАвтоЖол" области Жетысу

К примеру, вдоль автодороги республиканского значения Талдыкорган – Ушарал в рамках проекта реконструкции были установлены сетчатые ограждения с обеих сторон протяженностью 179 км. При этом проектом предусмотрено 22 места для миграции диких животных протяженностью не менее одного километра каждое, с обозначением соответствующими дорожными знаками.

"Обществом АО "НК "КазАвтоЖол" в соответствии с требованиями предусматриваются специальные участки для обеспечения безопасной миграции диких животных через автомобильные дороги. По рекомендации уполномоченных органов проводится мониторинг с целью открытия дополнительных участков для миграции", – заявили в компании.

Фото: Филиал АО "НК "КазАвтоЖол" области Жетысу

На установку сетчатых ограждений влияют несколько факторов, в том числе:

Приоритет человеческой жизни . Главным приоритетом при обустройстве автомобильных дорог является сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения. Столкновения транспортных средств с крупным рогатым скотом и другими животными нередко приводят к тяжелым дорожно-транспортным происшествиям, сопровождающимся гибелью и травмированием людей.

. Главным приоритетом при обустройстве автомобильных дорог является сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения. Столкновения транспортных средств с крупным рогатым скотом и другими животными нередко приводят к тяжелым дорожно-транспортным происшествиям, сопровождающимся гибелью и травмированием людей. Защита животных . Установка сетчатых ограждений направлена не только на обеспечение безопасности водителей и пассажиров, но и на предотвращение гибели домашних и сельскохозяйственных животных, бесконтрольно выходящих на автомобильную дорогу.

. Установка сетчатых ограждений направлена не только на обеспечение безопасности водителей и пассажиров, но и на предотвращение гибели домашних и сельскохозяйственных животных, бесконтрольно выходящих на автомобильную дорогу. Экономический ущерб . Кроме угрозы жизни людей, подобные происшествия влекут значительный материальный ущерб: повреждение транспортных средств, гибель скота, расходы на восстановление дорожной инфраструктуры и длительное ограничение движения транспорта.

. Кроме угрозы жизни людей, подобные происшествия влекут значительный материальный ущерб: повреждение транспортных средств, гибель скота, расходы на восстановление дорожной инфраструктуры и длительное ограничение движения транспорта. Скоростная дорога . На автомобильных дорогах республиканского значения транспортные средства движутся с высокой разрешенной скоростью, вследствие чего водитель зачастую физически не имеет возможности своевременно остановить транспортное средство при внезапном появлении животного на проезжей части.

. На автомобильных дорогах республиканского значения транспортные средства движутся с высокой разрешенной скоростью, вследствие чего водитель зачастую физически не имеет возможности своевременно остановить транспортное средство при внезапном появлении животного на проезжей части. Баланс между безопасностью и экологией . При проектировании объекта особое внимание уделено соблюдению баланса между обеспечением безопасности дорожного движения и сохранением естественной среды обитания животных. Именно поэтому проектом предусмотрены специальные участки миграции, позволяющие диким животным безопасно пересекать автомобильную дорогу.

. При проектировании объекта особое внимание уделено соблюдению баланса между обеспечением безопасности дорожного движения и сохранением естественной среды обитания животных. Именно поэтому проектом предусмотрены специальные участки миграции, позволяющие диким животным безопасно пересекать автомобильную дорогу. Дополнительные места миграции.

"В целом, после завершения проектов, при выявлении необходимости в обустройстве дополнительных мест миграции диких животных такие вопросы рассматриваются в установленном порядке с проведением комиссионного обследования и участием заинтересованных уполномоченных государственных органов, по результатам которого принимаются соответствующие решения. Как показывает анализ статистических данных, установка сетчатых ограждений вдоль автомобильных дорог республиканского значения способствует снижению количества ДТП с участием животных, а также, соответственно, сокращению числа погибших и пострадавших". Филиал АО "НК "КазАвтоЖол" области Жетысу

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В нацкомпании заверили, что устройство сетчатых ограждений является не ограничением миграции животных, а необходимой мерой по сохранению человеческих жизней, снижению аварийности и предотвращению гибели домашних животных.

Одновременно проектом обеспечивается сохранение естественных путей миграции диких животных посредством специально предусмотренных переходных участков, количество которых дополнительно увеличивается по результатам мониторинга.

Такой подход позволяет обеспечить разумный баланс между требованиями безопасности дорожного движения и задачами сохранения окружающей среды. Но как быть, если животное все же попало в западню, – вопрос остается открытым. Учитывая, что не каждому из них так повезет, как джейрану.