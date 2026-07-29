В Telegram отреагировали на уголовное дело против Павла Дурова в России
Так, сегодня, 29 июля 2026 года, официальный аккаунт Telegram Messenger опубликовал в социальной сети X (Twitter) архивную фотографию Павла Дурова, на которой он показывает средний палец.
July 29, 2026
Пользователи Сети тут же принялись комментировать публикацию. Большинство выразили поддержку Павлу Дурову, но нашлись и те, кто осудил такую реакцию:
- "Легенда".
- "Паша – гений".
- "Держись, Дуров".
- "Сопротивление победит".
- "Да благословит Бог Павла!"
- "Береги себя, дорогой, эти люди не шутят".
- "Друзья, мы должны сначала найти Дурова".
- "Telegram выпустил свое официальное заявление".
- "Не посадят его, смелости не хватит, как минимум".
- "Пожалуйста, сделайте стикер из этой фотографии".
- "Самая спокойная реакция, которую я когда-либо видел".
- "Если вы слышали новости недавно, вы поймете, почему Павел позирует так".
- "Жалко. Это неадекватная реакция, когда у тебя проблемы с властями на крупнейшем рынке для твоего основного продукта и TON".
- "Они не остановятся и сделают все, что в их силах, чтобы подавить сопротивление. Россия сегодня. Кто-то другой завтра. Мы с тобой, Павел Дуров".
- "Россия думает, что у них есть хоть какой-то уровень авторитета в международных судах... Дуров свободен, останется свободным и продолжит отстаивать свободу слова по всему миру".
- "Пройти арку Франции, теперь родная страна хочет от 6 лет до пожизненного... Ирония в том, что российские СМИ месяцами называли Францию "политически мотивированной" и "анти-свободной" из-за дела Павла. Теперь сценарий перевернулся".
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Ранее сообщалось, что Павла Дурова объявили в международный розыск. В Федеральной службе безопасности России уточнили, что основателю Telegram предъявлено обвинение по уголовной статье (ч. 1.1 ст. 205.1 "Содействие террористической деятельности"). В ФСБ уточнили, что основанием для обвинений стало то, что администрация Telegram якобы не удалила каналы, чаты и боты, которые, по версии российских спецслужб, использовались украинскими спецслужбами для подготовки диверсионно-террористических актов на территории России, организации массовых убийств, а также кибермошенничества. По данным российского ведомства, деятельность этих ресурсов привела к многочисленным человеческим жертвам, в том числе среди женщин и детей, а также нанесла многомиллиардный материальный ущерб.