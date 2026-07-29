#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
476.75
541.59
6.06
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
476.75
541.59
6.06
Мир

В Telegram отреагировали на уголовное дело против Павла Дурова в России

основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 13:08 Фото: Instagram/durov
В международном кроссплатформенном мессенджере Telegram отреагировали на уголовное дело против основателя Павла Дурова, которое завели в России, сообщает Zakon.kz.

Так, сегодня, 29 июля 2026 года, официальный аккаунт Telegram Messenger опубликовал в социальной сети X (Twitter) архивную фотографию Павла Дурова, на которой он показывает средний палец.

Пользователи Сети тут же принялись комментировать публикацию. Большинство выразили поддержку Павлу Дурову, но нашлись и те, кто осудил такую реакцию:

  • "Легенда".
  • "Паша – гений".
  • "Держись, Дуров".
  • "Сопротивление победит".
  • "Да благословит Бог Павла!"
  • "Береги себя, дорогой, эти люди не шутят".
  • "Друзья, мы должны сначала найти Дурова".
  • "Telegram выпустил свое официальное заявление".
  • "Не посадят его, смелости не хватит, как минимум".
  • "Пожалуйста, сделайте стикер из этой фотографии".
  • "Самая спокойная реакция, которую я когда-либо видел".
  • "Если вы слышали новости недавно, вы поймете, почему Павел позирует так".
  • "Жалко. Это неадекватная реакция, когда у тебя проблемы с властями на крупнейшем рынке для твоего основного продукта и TON".
  • "Они не остановятся и сделают все, что в их силах, чтобы подавить сопротивление. Россия сегодня. Кто-то другой завтра. Мы с тобой, Павел Дуров".
  • "Россия думает, что у них есть хоть какой-то уровень авторитета в международных судах... Дуров свободен, останется свободным и продолжит отстаивать свободу слова по всему миру".
  • "Пройти арку Франции, теперь родная страна хочет от 6 лет до пожизненного... Ирония в том, что российские СМИ месяцами называли Францию "политически мотивированной" и "анти-свободной" из-за дела Павла. Теперь сценарий перевернулся".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 13:08
Павла Дурова шесть часов допрашивали во Франции

Ранее сообщалось, что Павла Дурова объявили в международный розыск. В Федеральной службе безопасности России уточнили, что основателю Telegram предъявлено обвинение по уголовной статье (ч. 1.1 ст. 205.1 "Содействие террористической деятельности"). В ФСБ уточнили, что основанием для обвинений стало то, что администрация Telegram якобы не удалила каналы, чаты и боты, которые, по версии российских спецслужб, использовались украинскими спецслужбами для подготовки диверсионно-террористических актов на территории России, организации массовых убийств, а также кибермошенничества. По данным российского ведомства, деятельность этих ресурсов привела к многочисленным человеческим жертвам, в том числе среди женщин и детей, а также нанесла многомиллиардный материальный ущерб.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Павел Дуров заявил о том, что против него в РФ возбудили уголовное дело
20:14, 24 февраля 2026
Уголовное дело возбудили в России против Павла Дурова
telegram
00:44, 26 августа 2024
Впервые о задержании Павла Дурова высказалась команда Telegram
Павел Дуров
12:45, 07 декабря 2024
Павла Дурова впервые допросили в парижском суде в рамках уголовного дела
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Появились новости о новом потенциальном инвесторе ФК &quot;Астана&quot;
14:13, Сегодня
Появились новости о новом потенциальном инвесторе ФК "Астана"
Джон Джонс
14:02, Сегодня
"Я бы очень быстро завершил бой с Перейрой": Джонс "предсказал" результат боя с Алексом
Чемпионат мира по борьбе до 17 лет
13:48, Сегодня
Две борчихи из Казахстана проиграли на чемпионате мира в Азербайджане
Казахстанский дзюдоист Елдос Сметов на Олимпиаде-2024 в Париже. Архивное фото
13:34, Сегодня
Почему возможное участие Сметова на Азиаде-2026 говорит о кризисе в казахстанском дзюдо
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: