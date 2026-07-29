В Telegram отреагировали на уголовное дело против Павла Дурова в России

В международном кроссплатформенном мессенджере Telegram отреагировали на уголовное дело против основателя Павла Дурова, которое завели в России, сообщает Zakon.kz.

Так, сегодня, 29 июля 2026 года, официальный аккаунт Telegram Messenger опубликовал в социальной сети X (Twitter) архивную фотографию Павла Дурова, на которой он показывает средний палец.

Пользователи Сети тут же принялись комментировать публикацию. Большинство выразили поддержку Павлу Дурову, но нашлись и те, кто осудил такую реакцию:

"Легенда".

"Паша – гений".

"Держись, Дуров".

"Сопротивление победит".

"Да благословит Бог Павла!"

"Береги себя, дорогой, эти люди не шутят".

"Друзья, мы должны сначала найти Дурова".

"Telegram выпустил свое официальное заявление".

"Не посадят его, смелости не хватит, как минимум".

"Пожалуйста, сделайте стикер из этой фотографии".

"Самая спокойная реакция, которую я когда-либо видел".

"Если вы слышали новости недавно, вы поймете, почему Павел позирует так".

"Жалко. Это неадекватная реакция, когда у тебя проблемы с властями на крупнейшем рынке для твоего основного продукта и TON".

"Они не остановятся и сделают все, что в их силах, чтобы подавить сопротивление. Россия сегодня. Кто-то другой завтра. Мы с тобой, Павел Дуров".

"Россия думает, что у них есть хоть какой-то уровень авторитета в международных судах... Дуров свободен, останется свободным и продолжит отстаивать свободу слова по всему миру".

"Пройти арку Франции, теперь родная страна хочет от 6 лет до пожизненного... Ирония в том, что российские СМИ месяцами называли Францию "политически мотивированной" и "анти-свободной" из-за дела Павла. Теперь сценарий перевернулся".

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Ранее сообщалось, что Павла Дурова объявили в международный розыск. В Федеральной службе безопасности России уточнили, что основателю Telegram предъявлено обвинение по уголовной статье (ч. 1.1 ст. 205.1 "Содействие террористической деятельности"). В ФСБ уточнили, что основанием для обвинений стало то, что администрация Telegram якобы не удалила каналы, чаты и боты, которые, по версии российских спецслужб, использовались украинскими спецслужбами для подготовки диверсионно-террористических актов на территории России, организации массовых убийств, а также кибермошенничества. По данным российского ведомства, деятельность этих ресурсов привела к многочисленным человеческим жертвам, в том числе среди женщин и детей, а также нанесла многомиллиардный материальный ущерб.