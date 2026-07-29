Adidas поздравил Зидана с назначением

Известный бренд Adidas поздравил Зинедина Зидана с назначением главным тренером сборной Франции по футболу, сообщает Zakon.kz.

После официального объявления о назначении Зидана на пост главного тренера национальной команды бренд опубликовал поздравительный пост на своей странице в Instagram. Публикация стала не только поздравлением, но и напоминанием о многолетнем партнерстве Adidas с легендарным французом.

Их сотрудничество началось в 1996 году, когда футболист стал одним из главных лиц бренда и линейки бутс Predator. Именно в экипировке Adidas Зидан выиграл чемпионат мира 1998 года, чемпионат Европы 2000 года, а позже продолжил сотрудничество с компанией уже после завершения игровой карьеры.

"Adidas использовал назначение Зидана главным тренером сборной Франции как символичный повод подчеркнуть 30-летнюю историю сотрудничества с одним из самых известных амбассадоров бренда", – отметили фанаты сборной Франции по футболу.

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