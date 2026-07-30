В Аргентине разбился вертолет с чиновниками
О трагедии на своей странице в Х рассказал губернатор Сан-Хуана Марсело Оррего. Среди погибших:
- директор Управления гражданской защиты Сан-Хуана Карлос Эредиа;
- заместитель начальника полиции провинции Герман Видела;
- руководители пожарной службы Рубен Кастро и Хорхе Карбахаль;
- пилот Матиас Валенсуэла;
- сотрудники Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям Андрес Бош и Родриго Айметта.
Con profundo dolor recibimos la noticia del accidente de helicóptero ocurrido en nuestra provincia, en el que tristemente perdieron la vida siete personas. Entre ellas, Carlos Heredia, director de Protección Civil; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San…— Marcelo Orrego (@DrMarceloOrrego) July 29, 2026
По предварительным данным, вертолет использовался для проведения учебных занятий по подготовке к тушению лесных пожаров. После завершения тренировок он должен был направиться в соседнюю провинцию Ла-Риоха для участия в ликвидации природного пожара. Причины авиакатастрофы выясняются.
🟤 @telenocheRos | TRAGEDIA EN SAN JUAN— elTresTV (@elTresTV) July 30, 2026
🚁 Un helicóptero Bell 412 cayó en el Parque Provincial Ischigualasto y murieron sus siete ocupantes. La aeronave participaba de una capacitación sobre incendios forestales.
👨✈️ El piloto era Matías "Ronco" Valenzuela, quien trabajaba para… pic.twitter.com/sPIYn7U2Qi
Недавно федеральное управление гражданской авиации США предупредило о возможной проблеме с пассажирскими креслами на сотнях самолетов Boeing 737 MAX.