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Мир

В Аргентине разбился вертолет с чиновниками

Авиакатастрофа в Аргентине, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 05:22 Фото: eldestapeweb
29 июля в аргентинской провинции Сан-Хуан потерпел крушение вертолет Bell 412, на борту которого находились семь чиновников, сообщает Zakon.kz.

О трагедии на своей странице в Х рассказал губернатор Сан-Хуана Марсело Оррего. Среди погибших:

  • директор Управления гражданской защиты Сан-Хуана Карлос Эредиа;
  • заместитель начальника полиции провинции Герман Видела;
  • руководители пожарной службы Рубен Кастро и Хорхе Карбахаль;
  • пилот Матиас Валенсуэла;
  • сотрудники Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям Андрес Бош и Родриго Айметта.

По предварительным данным, вертолет использовался для проведения учебных занятий по подготовке к тушению лесных пожаров. После завершения тренировок он должен был направиться в соседнюю провинцию Ла-Риоха для участия в ликвидации природного пожара. Причины авиакатастрофы выясняются.

Недавно федеральное управление гражданской авиации США предупредило о возможной проблеме с пассажирскими креслами на сотнях самолетов Boeing 737 MAX.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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