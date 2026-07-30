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Мир

Сенат США выступил против помилования сообщницы Джеффри Эпштейна

Гислейн Максвелл, Джеффри Эпштейн, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 17:34 Фото: wikimedia
Сенат США принял резолюцию с протестом против возможного президентского помилования или смягчения наказания для Гислейн Максвелл, бывшей соратницы Джеффри Эпштейна, сообщает Zakon.kz.

Сенат подчеркнул, что любое помилование или смягчение приговора за преступления, связанные с сексуальной эксплуатацией детей, "противоречит интересам правосудия и ответственности", сообщает The Guardian.

Принятая резолюция Сената не обладает обязательной юридической силой. Дональд Трамп сохраняет полномочия по помилованию осужденных за федеральные преступления, и решение сенаторов носит рекомендательный характер. Тем не менее единогласие голосов среди демократов и республиканцев демонстрирует негативное отношение к фигуре Максвелл.

Резолюция принята на фоне того, как Максвелл исчерпала юридические возможности для апелляции. В октябре прошлого года Верховный суд США окончательно отказал в пересмотре ее дела.

После этого осужденная попыталась использовать политический торг. Во время слушаний в Конгрессе Максвелл отказалась отвечать на вопросы о связях Эпштейна, сославшись на право не свидетельствовать против себя, однако ее адвокаты заявили, что она готова дать исчерпывающие показания в обмен на президентское помилование.

Адвокаты пострадавших от насилия Эпштейна назвали возможную сделку "попранием правосудия", которое поощрит человека, организовывавшего травлю и эксплуатацию девочек-подростков.

Сторона пострадавших одобрила решение Сената, подчеркнув, что ни один политический торг не должен освобождать организаторов торговли людьми от наказания.

Гислейн Максвелл признали виновной по пяти пунктам обвинения, включая торговлю людьми в сексуальных целях и насильственные действия в отношении несовершеннолетних. В 2021 году суд приговорил ее к 20 годам лишения свободы.

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Айсулу Омарова
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