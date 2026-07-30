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Мир

Радиостанция Судного дня выдала новую порцию загадок: за день прозвучали 17 странных слов

Радиостанция Судного дня выдала новую порцию загадок: за день прозвучали 17 странных слов, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 23:09 Фото: magnific.com
Таинственная радиостанция УВБ-76, известная среди радиолюбителей как "радиостанция Судного дня", вновь привлекла внимание необычными сообщениями. За одни сутки в ее эфире прозвучали 17 слов, смысл которых остается неизвестным, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Telegram-канал "УВБ-76 логи", отслеживающий активность станции, вещание началось в 14:20 по времени Астаны. Первым в эфире прозвучало слово "дояропух". Спустя несколько минут последовало новое сообщение со словами "гиджак" и "монархист".

Позже станция передала еще несколько наборов слов. Среди них были "взяточница", "сексофат" и "мотель". В течение следующего часа в эфире появились сообщения со словами "мужопаюс", "боязливость", "степенный", "цугопенс" и "кругопаяц".

Затем наблюдатели зафиксировали новые передачи, в которых прозвучали слова "разноязычье", "левретка", "клетчатка" и "недотепа".

УВБ-76 уже много лет вызывает интерес у исследователей коротковолнового эфира. Радиостанция большую часть времени передает монотонный сигнал, однако время от времени выходит в эфир с короткими голосовыми сообщениями, состоящими из необычных слов и кодовых фраз.

Отметим, что в конце мая наблюдатели также сообщали о нетипичной активности станции, которая на протяжении многих лет привлекает внимание любителей радиоперехвата своими загадочными сигналами.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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