Необычную активность вновь зафиксировала радиостанция Судного дня
Радиостанция УВБ-76, которую в Сети нередко называют "станцией Судного дня", вновь вышла в эфир с необычными сообщениями, сообщает Zakon.kz.
Информацию об этом опубликовал Telegram-канал "УВБ-76 логи", отслеживающий активность загадочной частоты.
Передачи начались в 12:54 по времени Астаны. Первым в эфире прозвучало слово "паранойя". Спустя примерно два часа радиостанция передала еще одно сообщение – со словом "вигвам". Позже, в 14:26, в эфире появилось третье кодовое слово – "оттягивание".
