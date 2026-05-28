Необычную активность вновь зафиксировала радиостанция Судного дня

Радиостанция УВБ-76, которую в Сети нередко называют "станцией Судного дня", вновь вышла в эфир с необычными сообщениями, сообщает Zakon.kz.

Информацию об этом опубликовал Telegram-канал "УВБ-76 логи", отслеживающий активность загадочной частоты.

Передачи начались в 12:54 по времени Астаны. Первым в эфире прозвучало слово "паранойя". Спустя примерно два часа радиостанция передала еще одно сообщение – со словом "вигвам". Позже, в 14:26, в эфире появилось третье кодовое слово – "оттягивание".

