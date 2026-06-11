Любители загадок встревожены: радиостанция Судного дня вновь передала необычные сигналы

Загадочная радиостанция УВБ-76, известная как "Радиостанция Судного дня", вновь вышла в эфир с необычными сообщениями, сообщает Zakon.kz.

Сигналы зафиксировал Telegram-канал "УВ-76 логи".

11 июня в эфире были зафиксированы два кодовых слова. Сначала радиостанция передала слово "Шарфотол", а спустя примерно три часа прозвучало еще одно сообщение – "Медиумизм".

В конце мая наблюдатели также сообщали о нетипичной активности станции, которая на протяжении многих лет привлекает внимание любителей радиоперехвата своими загадочными сигналами.