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Мир

67-летнюю женщину осудили в Турции за торговлю людьми

Пожилые люди, пожилой человек, пожилой, пожилая, пожилые, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст , фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 06:18 Фото: Zakon.kz
Суд вынес приговор 67-летней Севиндж Дашдемирзаде (Курт), обвиняемой в торговле людьми. Ее обвиняли в том, что обманом, под различными предлогами, она увозила женщин в Турцию и подвергала их сексуализированной эксплуатации, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.az со ссылкой на Qafqazinfo, потерпевшие рассказали, что Курт воспользовалась их уязвимостью и тяжелым материальным положением. Она вошла в доверие к женщинам, пообещав им трудоустройство в городе Денизли, но после прибытия в Турцию у них отобрали мобильные телефоны и паспорта.

Женщин подвергали психологическому давлению и шантажировали тем, что опозорят перед семьями. Пострадавшие признались, что Севиндж, проживающая в Турции уже 30 лет, использовала различные методы для подавления их воли.

Психологическое воздействие полностью сломило их сопротивление, после чего их принудили к оказанию сексуальных услуг.

После жалоб потерпевших в Главное управление по борьбе с торговлей людьми Министерства внутренних дел (МВД) в отношении Курт было возбуждено уголовное дело. Ей предъявили обвинения по нескольким пунктам статьи Уголовного кодекса о торговле людьми.

Пожилая подсудимая не признала вину в суде и заявила, что не принуждала женщин к сексуальной эксплуатации. Потерпевшие, в свою очередь, попросили назначить ей самое суровое наказание.

В итоге подсудимая была признана виновной по всем пунктам обвинения и приговорена к 8 годам и 3 месяцам лишения свободы.

Ранее мы писали о том, что автомобиль с людьми слетел в пропасть на курорте в Турции.

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Аксинья Титова
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