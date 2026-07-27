Автомобиль с людьми слетел в пропасть на курорте в Турции
Фото: pexels
В турецкой провинции Анталья, популярной у туристов, автомобиль упал в пропасть. Авария произошла в районе Бейдигин на дороге Тасагил-Деребучак, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Газета.ru со ссылкой на Turkiye Today, семь человек пострадали.
На место происшествия направили медработников, пожарных, сотрудников Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайным ситуациям и жандармерию.
Двоих пострадавших извлекли из автомобиля и доставили в больницу вертолетом. По словам губернатора Антальи Хулуси Шахина, одна из пострадавших пассажирок была беременна. В автомобиле находились семь человек, пятеро из них получили травмы, несовместимые с жизнью.
Ранее мы писали, что грузовик потерял управление и врезался в бетонный блок в Алматы.
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