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Мир

Автомобиль с людьми слетел в пропасть на курорте в Турции

Люди, ДТП, автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 06:58 Фото: pexels
В турецкой провинции Анталья, популярной у туристов, автомобиль упал в пропасть. Авария произошла в районе Бейдигин на дороге Тасагил-Деребучак, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru со ссылкой на Turkiye Today, семь человек пострадали.

На место происшествия направили медработников, пожарных, сотрудников Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайным ситуациям и жандармерию.

Двоих пострадавших извлекли из автомобиля и доставили в больницу вертолетом. По словам губернатора Антальи Хулуси Шахина, одна из пострадавших пассажирок была беременна. В автомобиле находились семь человек, пятеро из них получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее мы писали, что грузовик потерял управление и врезался в бетонный блок в Алматы.

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Аксинья Титова
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