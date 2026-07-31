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Мир

Мужчина обезглавил невестку из-за поздно поданной еды

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 07:54 Фото: unsplash
В деревне Имадпур штата Бихар (Индия) мужчина обезглавил 25-летнюю невестку и повесил ее голову на дерево около дома, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az со ссылкой на Times of India, погибшей была Аншу Деви, жена гражданина Дхармендры Кумара. Во время нападения женщина была дома одна, потому что остальные члены семьи отправились работать на рисовые поля.

Младший брат ее мужа Кунал Кумар вернулся с работы раньше и попросил принести ему еду. Из-за того, что девушка не принесла ему еду "вовремя", между ними началась ссора и мужчина напал на женщину с топором. Затем он вынес ее голову из дома и повесил на баньяновое дерево.

О преступлении стало известно после того, как голову заметили проходившие мимо жители деревни. Они задержали подозреваемого и передали его полиции. Оружие изъяли, мужчина находится под стражей.

Ранее мы сообщали о том, что женщина с помощью одного серпа отбила свекровь от тигра.

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Аксинья Титова
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