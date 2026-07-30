#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+20°
$
474.63
544.5
5.92
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+20°
$
474.63
544.5
5.92
Мир

Женщина с помощью одного серпа отбила свекровь от тигра

Кошка, тигр, природа, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 03:59 Фото: pexels
В индийском штате Раджастхан женщина с помощью серпа защитила свою свекровь от тигра, напавшего на нее во время сбора корма для скота, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru со ссылкой на The Times of India, Басанти Деви вместе со своей невесткой Мохани пошла в ближайший лес, когда из густой растительности возник тигр.

Хищник набросился на 67-летнюю женщину. Заметив нападение, Мохани не убежала, а бросилась на помощь. В руках у нее был серп, которым она начала бить тигра. После этого животное отпустило жертву и скрылось в лесу.

Пострадавшую экстренно доставили в больницу, а затем перевели в частную клинику, где ее поместили в отделение интенсивной терапии. Врачи оценили ее состояние как стабильное.

Местные жители потребовали от властей установить клетку для поимки животного и компенсировать семье расходы на лечение.

Ранее мы писали о том, что "стаи" медведей угрожают европейской стране.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Аксинья Титова
Читайте также
крокодил у реки
19:45, 12 мая 2026
В Индии девушка отбилась от крокодила
тигр напал на сотрудника цирка во время представления в Египте
00:33, 05 апреля 2025
Тигр напал на сотрудника цирка во время представления в Египте
Индия
08:31, 26 мая 2026
Тигр растерзал четырех женщин в Индии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Александр Овечкин
04:15, 31 июля 2026
НХЛ определила Овечкина в первом звене "Вашингтона" в новом сезоне
Елена Рыбакина
03:58, 31 июля 2026
Елена Рыбакина показала фото с тренировки в Торонто
IIHF
03:10, 31 июля 2026
IIHF не допустила сборную России по хоккею к чемпионату мира-2027
Александр Усик
02:52, 31 июля 2026
Усик объяснил выбор Уайлдера для своего прощального боя
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: