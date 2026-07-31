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Мир

Павел Дуров резко высказался после решения российских властей

Павел Дуров, основатель Telegram, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 10:20 Фото: Instagram/durov
Основатель "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров, которого 30 июля 2026 года внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, прервал молчание и отреагировал на происходящие события вокруг его персоны, сообщает Zakon.kz.

Миллиардер в своем Telegram-канале написал:

"Россия признала меня "террористом" за отказ выполнять ее требования о массовой слежке и цензуре в Telegram. Согласно российскому законодательству, мне запрещено "распространять информацию в интернете". Чиновники, очевидно, запутались в том, кто может запретить кому пользоваться интернетом".

29 июля 2026 года Федеральная служба безопасности России объявила известного предпринимателя в международный розыск. Как заявили в ФСБ, основанием для обвинений стало то, что администрация Telegram якобы не удалила каналы, чаты и боты, которые, по версии российских спецслужб, использовались украинскими спецслужбами для подготовки диверсионно-террористических актов на территории России, организации массовых убийств, а также кибермошенничества. Уже на следующий день, 30 июля, Федеральная служба по финансовому мониторингу России внесла основателя Telegram в перечень экстремистов и террористов.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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