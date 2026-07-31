Одержимый молодостью миллионер пожалел о своих экспериментах над телом

Американский биохакер и миллионер Брайан Джонсон усомнился в безопасности своих экспериментов по омоложению. 48-летний предприниматель опасается, что зашел слишком далеко в попытках вернуть молодость, передает Zakon.kz.

Как пишет издание Daily Star, поводом для тревоги предпринимателя стал выявившийся у него аутоиммунный атрофический гастрит – патология, при которой иммунная система начинает атаковать клетки собственного желудка.

"Я все обдумал и задался вопросом, а не зашел ли я слишком далеко со всем этим омоложением?" – признался миллионер на своей странице в соцсетях.

Подписчики Джонсона бросились его успокаивать. Они заявили, что его болезнь не смертельна, и он отлично выглядит для своего возраста. Некоторые подписчики написали, что своими экспериментами он делает важное дело для всех людей.

Многие в последнее время замечают, что молодые люди часто жалуются на проблемы со здоровьем, присущие пожилым. Диагнозы провоцируют вредные привычки, говорят врачи. Как не постареть раньше времени – в материале на сайте Zakon.kz.