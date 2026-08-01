Пенсионерка открыла чат "поликлиника" и лишилась 155 млн тенге

Мошенники украли у супругов-пенсионеров из Москвы свыше 30 млн рублей (около 155 млн тенге), заманив 78-летнюю женщину в фейковый чат "Поликлиника". Запугав пару уголовным делом, преступники заставили их передать деньги курьеру и оставили взамен коробку с муляжом, передает Zakon.kz.

Как пишет 1 августа 2026 года издание "Лента.ру" со ссылкой на местную прокуратуру, 78-летняя москвичка увидела в своем телефоне новый чат "поликлиника" и решила посмотреть его. При попытке входа ей на телефон пришел короткий код, который она ввела в приложении.

"Практически сразу она получила сообщение о взломе личного кабинета на "Госуслугах" с номером телефона якобы для связи с компетентными органами", – рассказали в прокуратуре.

Испуганная женщина немедленно перезвонила, фактически самостоятельно выйдя на связь с преступниками. Те, представляясь сотрудниками банков и силовых структур, убедились, что у пенсионерки есть крупные накопления.

Они заверили жертву, что от ее имени оформлена доверенность на перевод денег за границу, а также пригрозили обысками и возбуждением уголовного дела. После этого пенсионерка и ее муж согласились "сотрудничать" и перевели деньги для "проверки".

Пожилой мужчина передал деньги курьерам мошенников, назвавшим кодовое слово. В обмен он получил документы о приемке и проверке купюр. Вскоре преступники доставили домой к своим жертвам коробку, в которой якобы находились уже проверенные банкноты, однако вскрывать ее пенсионерам запретили.

"Только после разговора с дочерью женщина поняла, что их обманули. Общий ущерб превышает 30 млн рублей (около 155 млн тенге)", – заключили в прокуратуре Москвы.

Ранее в Павлодарской области полиция раскрыла факт интернет-мошенничества на 700 тысяч тенге. Потерпевшая оформила кредит и перевела деньги на "безопасный счет" по указанию неизвестных.

