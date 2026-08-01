#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+26°
$
473.59
544.68
5.94
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+26°
$
473.59
544.68
5.94
Мир

Пенсионерка открыла чат "поликлиника" и лишилась 155 млн тенге

Пожилые люди, пожилой человек, пожилой, пожилая, пожилые, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст , фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2026 19:55 Фото: Zakon.kz
Мошенники украли у супругов-пенсионеров из Москвы свыше 30 млн рублей (около 155 млн тенге), заманив 78-летнюю женщину в фейковый чат "Поликлиника". Запугав пару уголовным делом, преступники заставили их передать деньги курьеру и оставили взамен коробку с муляжом, передает Zakon.kz.

Как пишет 1 августа 2026 года издание "Лента.ру" со ссылкой на местную прокуратуру, 78-летняя москвичка увидела в своем телефоне новый чат "поликлиника" и решила посмотреть его. При попытке входа ей на телефон пришел короткий код, который она ввела в приложении.

"Практически сразу она получила сообщение о взломе личного кабинета на "Госуслугах" с номером телефона якобы для связи с компетентными органами", – рассказали в прокуратуре.

Испуганная женщина немедленно перезвонила, фактически самостоятельно выйдя на связь с преступниками. Те, представляясь сотрудниками банков и силовых структур, убедились, что у пенсионерки есть крупные накопления.

Они заверили жертву, что от ее имени оформлена доверенность на перевод денег за границу, а также пригрозили обысками и возбуждением уголовного дела. После этого пенсионерка и ее муж согласились "сотрудничать" и перевели деньги для "проверки".

Пожилой мужчина передал деньги курьерам мошенников, назвавшим кодовое слово. В обмен он получил документы о приемке и проверке купюр. Вскоре преступники доставили домой к своим жертвам коробку, в которой якобы находились уже проверенные банкноты, однако вскрывать ее пенсионерам запретили.

"Только после разговора с дочерью женщина поняла, что их обманули. Общий ущерб превышает 30 млн рублей (около 155 млн тенге)", – заключили в прокуратуре Москвы.

Ранее в Павлодарской области полиция раскрыла факт интернет-мошенничества на 700 тысяч тенге. Потерпевшая оформила кредит и перевела деньги на "безопасный счет" по указанию неизвестных.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных
00:13, 03 мая 2026
Пенсионер обогатил мошенников на 440 млн тенге, испугавшись уголовного дела
Фото: magnific
00:49, 06 мая 2026
Женщина испугалась уголовного дела и отдала 67 млн тенге незнакомцу
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных
01:49, 23 апреля 2026
Сын помог мошенникам украсть у отца 49 млн тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Борец из Индии лишил Сагындыка Темиргали &quot;бронзы&quot; чемпионата мира в Баку
20:42, Сегодня
Борец из Индии лишил Сагындыка Темиргали "бронзы" чемпионата мира в Баку
&quot;Иртыш&quot; вырвал победу у &quot;Каспия&quot; на 105-й минуте драматичного матча КПЛ (видео)
20:13, Сегодня
"Иртыш" вырвал победу у "Каспия" на 105-й минуте драматичного матча КПЛ (видео)
Замир Данияр остановился в шаге от &quot;бронзы&quot; чемпионата мира по борьбе
19:49, Сегодня
Замир Данияр остановился в шаге от "бронзы" чемпионата мира по борьбе
Бакдаулет Агабек завоевал &quot;золото&quot; чемпионата мира по вольной борьбе в Баку
19:10, Сегодня
Бакдаулет Агабек завоевал "золото" чемпионата мира по вольной борьбе в Баку
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: