Звонок из поликлиники лишил девушку золота и сбережений на 71 млн тенге

Фото: pexels

В России 18-летняя девушка стала жертвой мошенников, передав курьеру аферистов наличные деньги и 12 золотых монет на сумму 12 млн рублей (около 71 млн тенге). Об этом 2 августа 2026 года сообщает столичное управление МВД, передает Zakon.kz.

Как пишет "Газета.ru", неизвестные под видом сотрудников поликлиники сначала выманили у пострадавшей персональные данные, а затем убедили ее отдать сбережения и 12 золотых монет якобы для прохождения "декларирования". Девушка передала ценности курьеру возле своего дома на Ландышевой улице. "Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, в ходе розыска установили личность пособницы аферистов, ею оказалась 20-летняя девушка", – говорится в сообщении. Общий ущерб составил 12 млн рублей (около 71 млн тенге). Ранее мошенники украли у супругов-пенсионеров из Москвы свыше 30 млн рублей (около 155 млн тенге), заманив 78-летнюю женщину в фейковый чат "Поликлиника".

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