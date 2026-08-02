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Мир

Звонок из поликлиники лишил девушку золота и сбережений на 71 млн тенге

Телефон, телефон в руках, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2026 19:55 Фото: pexels
В России 18-летняя девушка стала жертвой мошенников, передав курьеру аферистов наличные деньги и 12 золотых монет на сумму 12 млн рублей (около 71 млн тенге). Об этом 2 августа 2026 года сообщает столичное управление МВД, передает Zakon.kz.

Как пишет "Газета.ru", неизвестные под видом сотрудников поликлиники сначала выманили у пострадавшей персональные данные, а затем убедили ее отдать сбережения и 12 золотых монет якобы для прохождения "декларирования".

Девушка передала ценности курьеру возле своего дома на Ландышевой улице.

"Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, в ходе розыска установили личность пособницы аферистов, ею оказалась 20-летняя девушка", – говорится в сообщении.

Общий ущерб составил 12 млн рублей (около 71 млн тенге).

Ранее мошенники украли у супругов-пенсионеров из Москвы свыше 30 млн рублей (около 155 млн тенге), заманив 78-летнюю женщину в фейковый чат "Поликлиника".

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Канат Болысбек
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