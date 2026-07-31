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Общество

Казахстанка за пару минут лишилась крупной суммы после звонка из "банка"

Мошенничество, мошенники, мошеннические схемы, финансовая афера, хакеры, взлом данных, кибератака, хакерская атака, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2026 01:14 Фото: Zakon.kz
В Павлодарской области полиция раскрыла факт интернет-мошенничества на 700 тысяч тенге. Потерпевшая оформила кредит и перевела деньги на "безопасный счет" по указанию неизвестных, передает Zakon.kz.

Как рассказали 31 июля 2026 года в пресс-службе Департамента полиции региона, женщине позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками банка.

Под предлогом защиты от несанкционированного оформления кредита они убедили ее взять заем и перевести 700 тысяч тенге на "безопасный счет".

Осознав обман, потерпевшая подала заявление в отдел полиции Щербактинского района.

"После регистрации заявления сотрудники полиции оперативно приступили к расследованию. В результате комплекса следственных и оперативно-розыскных мероприятий были установлены обстоятельства преступления, а похищенные денежные средства удалось вернуть законной владелице", – раскрыли детали расследования корреспонденту Zakon.kz в ведомстве.

Полиция напоминает: сотрудники банков, правоохранительных и государственных органов не требуют по телефону оформлять кредиты, передавать SMS-коды или переводить средства на сторонние счета.

При подобных звонках следует незамедлительно прекратить разговор и обратиться в органы внутренних дел.

27 июля 2026 года стало известно, что мошенники придумали новую легенду. О том, какие слова должны насторожить казахстанцев, можете узнать по ссылке.

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Канат Болысбек
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