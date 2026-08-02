Китай тайно импортировал из Африки тысячи тонн урана

Исследователи из Университета Висконсин-Мэдисон и Принстонского университета в США обнаружили, что в период с 2000 по 2024 год из ДРК были добыты и экспортированы большие объемы урана в рамках цепочки поставок кобальта в стране, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Interesting Engineering, по оценкам, из Демократической Республики Конго было экспортировано от 2000 до 5000 метрических тонн радиоактивного материала, несмотря на то, что ДРК не сообщала о добыче урана в течение десятилетий.

Будучи радиоактивным материалом, уран используется для производства безуглеродной энергии, а также ядерного оружия.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) контролирует перемещение природного урана, а также уранового концентрата (желтого урана), чтобы гарантировать, что этот материал используется исключительно в мирных целях и что при его транспортировке соблюдаются строгие глобальные стандарты безопасности.

Для обеспечения соблюдения договоров о нераспространении МАГАТЭ настаивает на том, чтобы страны-экспортеры и страны-импортеры сообщали агентству о поставках, а также чтобы запасы ядерных материалов оставались отслеживаемыми.

Учитывая, что ежегодное производство природного урана оценивается в 55 000-65 000 тонн, объем урана, экспортируемого из ДРК без уведомления МАГАТЭ, приобретает огромное значение.

Демократическая Республика Конго является ведущим мировым источником кобальта, ключевого компонента в процессе перехода планеты к более чистым источникам энергии. От электромобилей до солнечных и ветровых электростанций – все технологии чистой энергии используют литий-ионные батареи для хранения энергии.

В Китае сосредоточено около 95% мировых заводов по переработке кобальта. Поэтому большая часть этого урана была отправлена ​​в Китай.

По оценкам, 2000-5000 метрических тонн урана достаточно для производства от 600 до 1500 ядерных боеголовок. Согласно исследованию, при использовании в мирных целях этого количества урана хватило бы на работу легководного реактора в течение 25 лет.

Исследователи не считают, что это было сделано преднамеренно, но объемы экспорта урана без участия МАГАТЭ вызывают опасения. Группа также подсчитала, что от 1000 до 4000 метрических тонн урана было выброшено в отходы горнодобывающей промышленности, что вызывает опасения за здоровье шахтеров и жителей населенных пунктов, расположенных вблизи шахт.

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