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Финансы

В Германии ищут слабые места экономики Китая

Руки, ноутбук, карта, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 07:23 Фото: magnific
Чиновники в Германии изучают торговые связи, поставщиков и финансово-хозяйственные показатели китайских компаний, чтобы выявить слабые места экономики Китая на случай возможного торгового конфликта, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, зарубежные СМИ характеризуют активность германских чиновников как неофициальную, указывая, что вся работа идет тайно.

Госслужащие якобы хотят понять, в каких областях Китай зависит от германских и европейских технологий, компонентов и научно-технических наработок.

Официально политика Берлина по отношению к Китаю не менялась и Кабмин не планирует в обязательном порядке собирать информацию у частных компаний. При этом Германия привержена сотрудничеству с Китаем и что сбор такой информации не нужно рассматривать как враждебную деятельность по отношению к этой стране.

Цель этой активности заключается якобы в том, чтобы гарантировать, что Берлин в случае необходимости мог бы вести переговоры с Пекином с позиции силы.

Среди германских компаний, от продукции или технологий которых может зависеть Китай, названы поставщики компонентов для передовых литографических машин Trumpf и Carl Zeiss, производители микросхем Siltronic, Aixtron, SUSS MicroTec, Infineon, компании химической, сталелитейной отраслей, производители бытовой техники.

Помимо приостановки поставок в качестве рычага давления на Китай Берлин рассматривает прекращение технического обслуживания уже поставленной продукции.

Ранее мы сообщали, что Узбекистан догоняет Китай по темпам роста торговли с Казахстаном.

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Аксинья Титова
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