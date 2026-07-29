В Германии ищут слабые места экономики Китая
Как пишет Oxu.Az, зарубежные СМИ характеризуют активность германских чиновников как неофициальную, указывая, что вся работа идет тайно.
Госслужащие якобы хотят понять, в каких областях Китай зависит от германских и европейских технологий, компонентов и научно-технических наработок.
Официально политика Берлина по отношению к Китаю не менялась и Кабмин не планирует в обязательном порядке собирать информацию у частных компаний. При этом Германия привержена сотрудничеству с Китаем и что сбор такой информации не нужно рассматривать как враждебную деятельность по отношению к этой стране.
Цель этой активности заключается якобы в том, чтобы гарантировать, что Берлин в случае необходимости мог бы вести переговоры с Пекином с позиции силы.
Среди германских компаний, от продукции или технологий которых может зависеть Китай, названы поставщики компонентов для передовых литографических машин Trumpf и Carl Zeiss, производители микросхем Siltronic, Aixtron, SUSS MicroTec, Infineon, компании химической, сталелитейной отраслей, производители бытовой техники.
Помимо приостановки поставок в качестве рычага давления на Китай Берлин рассматривает прекращение технического обслуживания уже поставленной продукции.
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