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Мир

Британец три года прятал тело матери в морозильнике

британец три года прятал тело матери в морозильнике, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 20:33 Фото: magnific.com
В Великобритании 60-летний Кристофер Филлипс получил тюремный срок за то, что почти три года скрывал смерть своей матери и продолжал получать ее государственные выплаты, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sky News, суд приговорил мужчину к двум годам и четырем месяцам заключения за воспрепятствование ее законному захоронению и мошенничество.

После смерти 89-летней Сильвии Филлипс в марте 2023 года мужчина приобрел морозильную камеру и хранил тело матери в гостиной дома. Рядом с морозильником находились розы и открытка с подписью "Маме от Кристофера и Тины", где упоминалась семейная собака.

За время сокрытия смерти женщины Филлипс получил более 78 тыс. фунтов стерлингов в виде пенсии, различных пособий и социальных выплат. Он также продолжал получать для матери рецептурные лекарства и вводил в заблуждение медицинских работников, утверждая, что она не хочет посещать врачей.

Тело женщины обнаружили в феврале 2026 года после того, как медицинское учреждение сообщило полиции о ее длительном отсутствии. На суде защита заявила, что мужчина был эмоционально привязан к матери, прожил с ней около 50 лет и не смог смириться с ее смертью.

"Я просто не хотел ее отпускать", – объяснил свои действия сам Филлипс.

Ранее сообщалось, что в Италии мужчина мумифицировал тело матери, чтобы получать ее пенсию.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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