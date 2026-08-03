Британец три года прятал тело матери в морозильнике
Как пишет Sky News, суд приговорил мужчину к двум годам и четырем месяцам заключения за воспрепятствование ее законному захоронению и мошенничество.
После смерти 89-летней Сильвии Филлипс в марте 2023 года мужчина приобрел морозильную камеру и хранил тело матери в гостиной дома. Рядом с морозильником находились розы и открытка с подписью "Маме от Кристофера и Тины", где упоминалась семейная собака.
За время сокрытия смерти женщины Филлипс получил более 78 тыс. фунтов стерлингов в виде пенсии, различных пособий и социальных выплат. Он также продолжал получать для матери рецептурные лекарства и вводил в заблуждение медицинских работников, утверждая, что она не хочет посещать врачей.
Тело женщины обнаружили в феврале 2026 года после того, как медицинское учреждение сообщило полиции о ее длительном отсутствии. На суде защита заявила, что мужчина был эмоционально привязан к матери, прожил с ней около 50 лет и не смог смириться с ее смертью.
"Я просто не хотел ее отпускать", – объяснил свои действия сам Филлипс.
Ранее сообщалось, что в Италии мужчина мумифицировал тело матери, чтобы получать ее пенсию.