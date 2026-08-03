Зеленский предложил России три варианта перемирия
Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский предложил России три варианта перемирия в затянувшемся конфликте: прежде всего – воздушное перемирие, остановить удары по энергетическим объектам и заморозить боевые действия по линии фронта, сообщает Zakon.kz.
Как передает Oxu.Az, об этом заявил советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк.
Также советник украинского лидера добавил, что Зеленский готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы начать переговоры о мире.
3 августа Зеленский заявил, что Украина будет стараться завершить конфликт с Россией до начала зимы, желательно осенью. Поэтому он поставил задачу украинским дипломатам "дать максимальную поддержку внешнему треку в отношениях с партнерами для правительства Украины".
Зеленский добавил, что невозможно на 100% сказать, когда сработают "усилия" страны по достижению мира.
Ранее Зеленский рассказал, как его встретил Трамп в Белом доме.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript