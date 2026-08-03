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Мир

Зеленский предложил России три варианта перемирия

Президент Украины, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 02:58 Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский предложил России три варианта перемирия в затянувшемся конфликте: прежде всего – воздушное перемирие, остановить удары по энергетическим объектам и заморозить боевые действия по линии фронта, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az, об этом заявил советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк.

Также советник украинского лидера добавил, что Зеленский готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы начать переговоры о мире.

3 августа Зеленский заявил, что Украина будет стараться завершить конфликт с Россией до начала зимы, желательно осенью. Поэтому он поставил задачу украинским дипломатам "дать максимальную поддержку внешнему треку в отношениях с партнерами для правительства Украины".

Зеленский добавил, что невозможно на 100% сказать, когда сработают "усилия" страны по достижению мира.

Ранее Зеленский рассказал, как его встретил Трамп в Белом доме.

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Аксинья Титова
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