#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+29°
$
476.75
541.59
6.06
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+29°
$
476.75
541.59
6.06
Мир

Зеленский рассказал, как его встретил Трамп в Белом доме

Зеленский в Белом доме, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 05:56 Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского
28 июля президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какие вопросы обсуждал с президентом США Дональдом Трампом на встрече в Белом доме, сообщает Zakon.kz.

Об этом глава Украины сообщил в соцсетях.

Зеленский и Трамп в Белом доме, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 05:56

Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского

"Спасибо за все, что мы делаем вместе, чтобы защитить жизни украинцев и достичь мира. Прежде всего выразил президенту Трампу наши соболезнования в связи со смертью Линдси Грэма. Он был настоящим другом Украины", – сказал он.

По словам украинского лидера, они обсудили с Трампом "лицензии на производство перехватчиков для Patriot и некоторые другие идеи, которые могут помочь".

Зеленский и Трамп в Белом доме, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 05:56

Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского

"Также говорили о дипломатии – важно активизировать дипломатический процесс. Наши команды согласуют детали их дальнейшей коммуникации. Благодарен Соединенным Штатам за твердую поддержку", – написал президент Украины.

Встреча лидеров Украины и США прошла закрыто, без представителей СМИ. Президенты не делали публичных заявлений.

Ранее Зеленский заявил о готовности подписать мирное соглашение с Россией.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Аксинья Титова
Читайте также
Владимир Зеленский и Дональд Трамп
22:32, 18 августа 2025
Трамп и Зеленский вновь встретились в Белом доме
Владимир Зеленский выразил сожаление из-за перепалки с Трампом
21:20, 04 марта 2025
Зеленский прокомментировал перепалку с Трампом в Белом доме
Трамп встретился с Зеленским
22:18, 28 февраля 2025
Зеленский встретился с Трампом в Белом доме для сделки о недрах
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Дмитрий Бивол планирует вернуться на ринг в декабре
06:20, Сегодня
Дмитрий Бивол планирует вернуться на ринг в декабре
Узбекский боец Рамазан Темиров поднялся в рейтингах UFC после победы нокаутом
05:46, Сегодня
Узбекский боец Рамазан Темиров поднялся в рейтингах UFC после победы нокаутом
Александр Усик предсказал досрочную победу Энтони Джошуа над Тайсоном Фьюри
05:18, Сегодня
Александр Усик предсказал досрочную победу Энтони Джошуа над Тайсоном Фьюри
&quot;Бойцы боятся драться&quot;: Том Аспиналл рассказал о паническом страхе перед боями
04:47, 29 июля 2026
"Бойцы боятся драться": Том Аспиналл рассказал о паническом страхе перед боями
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: