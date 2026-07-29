Зеленский рассказал, как его встретил Трамп в Белом доме

28 июля президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какие вопросы обсуждал с президентом США Дональдом Трампом на встрече в Белом доме, сообщает Zakon.kz.

Об этом глава Украины сообщил в соцсетях.

Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского

"Спасибо за все, что мы делаем вместе, чтобы защитить жизни украинцев и достичь мира. Прежде всего выразил президенту Трампу наши соболезнования в связи со смертью Линдси Грэма. Он был настоящим другом Украины", – сказал он.

По словам украинского лидера, они обсудили с Трампом "лицензии на производство перехватчиков для Patriot и некоторые другие идеи, которые могут помочь".

Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского

"Также говорили о дипломатии – важно активизировать дипломатический процесс. Наши команды согласуют детали их дальнейшей коммуникации. Благодарен Соединенным Штатам за твердую поддержку", – написал президент Украины.

Встреча лидеров Украины и США прошла закрыто, без представителей СМИ. Президенты не делали публичных заявлений.

Ранее Зеленский заявил о готовности подписать мирное соглашение с Россией.