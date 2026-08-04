Четырехлетний ребенок съел кусок сыра, впал в кому на 9 лет и не проснулся

В Италии скончался 13-летний мальчик по имени Маттиа, который девять лет пролежал в коме после отравления сыром. О смерти ребенка рассказал его отец Джованни Баттиста Маэстри, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, трагедия произошла в 2017 году в городе Коредо (провинция Тренто). Четырехлетний мальчик съел продукт из сырого молока, загрязненного бактериями Escherichia coli.

После употребления сыра у ребенка появились сильные боли в животе, его состояние быстро ухудшилось.

В больнице у Маттиа диагностировали гемолитико-уремический синдром, который привел к повреждению мозга, параличу, слепоте и тяжелой эпилепсии.

Мальчик впал в кому и больше не приходил в сознание.

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