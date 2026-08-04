#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
475.38
547.73
5.93
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
475.38
547.73
5.93
Мир

Четырехлетний ребенок съел кусок сыра, впал в кому на 9 лет и не проснулся

Врач, врачи, доктор, доктора, прием у врача, осмотр врача, осмотр у врача, пациент, пациенты, больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 07:01 Фото: Zakon.kz
В Италии скончался 13-летний мальчик по имени Маттиа, который девять лет пролежал в коме после отравления сыром. О смерти ребенка рассказал его отец Джованни Баттиста Маэстри, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, трагедия произошла в 2017 году в городе Коредо (провинция Тренто). Четырехлетний мальчик съел продукт из сырого молока, загрязненного бактериями Escherichia coli.

После употребления сыра у ребенка появились сильные боли в животе, его состояние быстро ухудшилось.

В больнице у Маттиа диагностировали гемолитико-уремический синдром, который привел к повреждению мозга, параличу, слепоте и тяжелой эпилепсии.

Мальчик впал в кому и больше не приходил в сознание.

Ранее мы писали о том, почему любовь мужчин к фастфуду может повлиять на вес будущего ребенка.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Аксинья Титова
Читайте также
сыр
11:49, 11 марта 2026
Кому нельзя есть сыр
Тигран Кеосаян впал в кому
02:53, 09 января 2025
Тигран Кеосаян впал в кому
Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение
09:58, 19 декабря 2025
Беременная казахстанка впала в кому и умерла, младенец тоже не выжил
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Боец UFC Аллан Насименто умер в 34 года от инфаркта
07:12, Сегодня
Боец UFC Аллан Насименто умер в 34 года от инфаркта
Сборная Казахстана сохранила место в элитном дивизионе Евролиги по пляжному футболу
06:48, Сегодня
Сборная Казахстана сохранила место в элитном дивизионе Евролиги по пляжному футболу
&quot;Канада, рада видеть тебя снова&quot;: Рыбакина прокомментировала своё возвращение на корт
06:15, Сегодня
"Канада, рада видеть тебя снова": Рыбакина прокомментировала своё возвращение на корт
Иэн Гэрри пообещал уничтожить Ислама Махачева в чемпионском бою на UFC 330
05:49, Сегодня
Иэн Гэрри пообещал уничтожить Ислама Махачева в чемпионском бою на UFC 330
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: