Четырехлетний ребенок съел кусок сыра, впал в кому на девять лет и не проснулся
Фото: Zakon.kz
В Италии скончался 13-летний мальчик по имени Маттиа, который девять лет пролежал в коме после отравления сыром. О смерти ребенка рассказал его отец Джованни Баттиста Маэстри, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Oxu.Az, трагедия произошла в 2017 году в городе Коредо (провинция Тренто). Четырехлетний мальчик съел продукт из сырого молока, загрязненного бактериями Escherichia coli.
После употребления сыра у ребенка появились сильные боли в животе, его состояние быстро ухудшилось.
В больнице у Маттиа диагностировали гемолитико-уремический синдром, который привел к повреждению мозга, параличу, слепоте и тяжелой эпилепсии.
Мальчик впал в кому и больше не приходил в сознание.
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