Зеленский уволил посла Украины в США

3 августа президент Украины Владимир Зеленский освободил Ольгу Стефанишину от должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в США, сообщает Zakon.kz.

3 августа Стефанишина заявила на своей странице в Facebook, что это ее собственное решение, продиктованное личными обстоятельствами и даже приложила фото своего заявления.

В этот же день на официальном сайте главы Украины появился указ об освобождении Ольги Стефанишиной от должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в США.

Эту должность она получила 27 августа 2025 года, а ранее занимала посты вице-премьера и министра юстиции Украины. Имя нового посла еще не объявлено.

29 июля Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского прекратить боевые действия против России.