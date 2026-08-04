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Мир

Зеленский уволил посла Украины в США

Посол Украины в США, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 04:00 Фото: Facebook/olga.kravets.796
3 августа президент Украины Владимир Зеленский освободил Ольгу Стефанишину от должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в США, сообщает Zakon.kz.

3 августа Стефанишина заявила на своей странице в Facebook, что это ее собственное решение, продиктованное личными обстоятельствами и даже приложила фото своего заявления.

Посол Украины в США, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 04:00

Фото: Facebook/olga.kravets.796

В этот же день на официальном сайте главы Украины появился указ об освобождении Ольги Стефанишиной от должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в США.

Эту должность она получила 27 августа 2025 года, а ранее занимала посты вице-премьера и министра юстиции Украины. Имя нового посла еще не объявлено.

29 июля Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского прекратить боевые действия против России.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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