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Мир

Потерянный в детстве картридж Pokеmon вернулся к хозяйке спустя 16 лет

Геймеры, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 05:25 Фото: YouTube/Ronci GX
Испанский блогер Ronci GX вернул картридж Pokémon Diamond на Nintendo DS владелице спустя 16 лет после того, как она его потеряла, сообщает Zakon.kz.

Радостной новостью блогер Ronci GX поделился 3 августа на своем YouTube-канале. Из этого выпуска стало ясно, что в 2010-2011 году его дядя с тетей катались на лыжах в Андорре. Там они нашли картридж и привезли племяннику-геймеру.

Ronci увидел на нем чужое сохранение на имя Alix и 84 часа игры, поэтому не стал трогать, чтобы не портить чужой прогресс. Картридж пролежал в коробке 16 лет.

Геймеры, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 05:25

Фото: YouTube/Ronci GX

Недавно Ronci спросил в соцсетях, не теряла ли француженка по имени Alix картридж в Андорре. Пост набрал 2,6 млн просмотров. Благодаря силе соцсетей владелица нашлась. Она подтвердила, что ездила в те годы в Андорру к тете.

Другим интернет-пользователям не дает покоя вопрос, зачем двухметровому роботу-кентавру для работы в экстремальных условиях, приделана голова козла.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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