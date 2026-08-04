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Наука и технологии

Археологи из Казахстана и России нашли новые тюркские поминальные комплексы

камни, ученый, исследования, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 17:56 Фото: bolshoy-altay.asu.ru
На Алтае археологи обнаружили новые поминальные комплексы тюркской эпохи. Находку сделали участники Международной археологической экспедиции "Катанда-2026", которая работала в Усть-Коксинском районе Алтая, сообщает Zakon.kz.

Известно, что исследования велись на известном памятнике Катанда-I, впервые описанном еще в XIX веке ученым Василием Радловым. В экспедиции участвовали археологи из Казахстана и России, а также студенты Алтайского государственного университета (АлтГУ).

По словам руководителя экспедиции, профессора АлтГУ Николая Серегина, ученые нашли новую группу парных каменных оградок, расположенных западнее объектов, раскопанных в 2025 году.

В 2025 году здесь уже исследовали одиночные тюркские оградки, которые датировали второй половиной VI – первой половиной VII века нашей эры – временем Первого Тюркского каганата.

камни, захоронение, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 17:56

Фото: bolshoy-altay.asu.ru

Теперь археологи предполагают, что новые сооружения могли появиться позже и принадлежать другой группе тюрков. Для уточнения возраста ученые отобрали образцы древесины и костей лошади для радиоуглеродного анализа.

Поминальные оградки представляют собой небольшие каменные сооружения, которые тюрки возводили в память об умерших соплеменниках. Они использовались для проведения обрядов, а не для захоронений, а теперь помогают исследователям лучше понять верования и традиции древних народов.

Ранее сообщалось, что на итальянском острове Сардиния археологи обнаружили уникальную гробницу гигантов, возраст которой оценивается примерно в 3,5 тыс. лет.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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