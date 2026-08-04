Исчезающий ледник на горе Арарат впервые исследовали ученые
Известно, что исследователи использовали георадары и сейсмическое оборудование, чтобы определить толщину льда и выбрать место для будущего бурения. Следующая экспедиция должна извлечь первый в истории ледяной керн с Арарата.
По словам ученых, которые приводит университет Мюнстера, ледник может хранить данные о составе древней атмосферы, вулканических извержениях, изменениях климата, а также следы человеческой деятельности – например, частицы металла от древних плавильных печей или остатки раннего земледелия.
Исследователи отмечают, что ледниковая шапка Арарата стремительно сокращается из-за глобального потепления, поэтому уникальный природный архив может быть утрачен уже в ближайшие десятилетия.
По их мнению, гора способна стать важнейшим источником информации об истории Анатолии, Месопотамии и Кавказа.
Чуть ранее мы рассказывали, что на итальянском острове Сардиния археологи обнаружили уникальную гробницу гигантов, возраст которой оценивается примерно в 3,5 тыс. лет.