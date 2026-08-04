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Мир

Исчезающий ледник на горе Арарат впервые исследовали ученые

гора, Арарат, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 13:59 Фото: pexels
Международная группа ученых впервые исследовала ледник на горе Арарат в Турции на высоте более 5 тыс. метров. Экспедиция прошла в июле, ее целью было выяснить, может ли лед сохранить уникальные сведения о климате и истории региона, сообщает Zakon.kz.

Известно, что исследователи использовали георадары и сейсмическое оборудование, чтобы определить толщину льда и выбрать место для будущего бурения. Следующая экспедиция должна извлечь первый в истории ледяной керн с Арарата.

По словам ученых, которые приводит университет Мюнстера, ледник может хранить данные о составе древней атмосферы, вулканических извержениях, изменениях климата, а также следы человеческой деятельности – например, частицы металла от древних плавильных печей или остатки раннего земледелия.

Исследователи отмечают, что ледниковая шапка Арарата стремительно сокращается из-за глобального потепления, поэтому уникальный природный архив может быть утрачен уже в ближайшие десятилетия.

По их мнению, гора способна стать важнейшим источником информации об истории Анатолии, Месопотамии и Кавказа.

Чуть ранее мы рассказывали, что на итальянском острове Сардиния археологи обнаружили уникальную гробницу гигантов, возраст которой оценивается примерно в 3,5 тыс. лет.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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