Йог задержал дыхание и установил необычный мировой рекорд

38-летний инструктор по йоге Камал Калои из Индии установил новый мировой рекорд, выполнив 86 отжиманий под водой на одном дыхании. Теперь он намерен покорить новые вершины, сообщает Zakon.kz.

К этому достижению Камал готовился около двух лет, совмещая тренировки по калистенике с упражнениями на задержку дыхания.

Стоит отметить, что это уже третий мировой рекорд спортсмена. Так, в 2020 году он стал рекордсменом по количеству последовательно выполненных поз йоги под водой, а также установил рекорд по созданию воздушных колец под водой.

Спортсмен уверен, что именно многолетние занятия йогой помогли ему добиться нынешнего результата.

Несмотря на успешную попытку, мужчина уверен, что способен превзойти собственный результат.

"Мы можем добиться всего, чего захотим, если будем упорно работать и не отступать от своей цели", – цитирует рекордсмена Книга рекордов Гиннесса.

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