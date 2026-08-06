Зеленский раскрыл возможную причину резкого сокращения поставок ракет для Украины

США и их европейские союзники существенно сократили поставки ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО) Украины, чтобы Киев стал более сговорчивым, сообщает Zakon.kz.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в своем Telegram-канале. По его словам, Киев испытывает большой дефицит ракет, поставки которых сократились в три раза.

При этом официально США и европейские партнеры объясняют это конфликтом на Ближнем Востоке. Украинский лидер сомневается в том, что это единственная причина сокращения поставок вооружения.

"Я не знаю, есть ли другие причины, кроме Ближнего Востока. Может, это политические шаги для того, чтобы Украина была более, скажем так, сговорчивой. На мой взгляд, не без этого. Мы понимаем, что это серьезный вызов", – заявил он на заседании Совета безопасности Украины.

Ранее мы сообщали о том, что Зеленский предложил России три варианта перемирия.