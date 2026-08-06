#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+27°
$
469.85
542.16
5.78
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+27°
$
469.85
542.16
5.78
Мир

Зеленский раскрыл возможную причину резкого сокращения поставок ракет для Украины

Президент Украины, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2026 07:19 Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского
США и их европейские союзники существенно сократили поставки ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО) Украины, чтобы Киев стал более сговорчивым, сообщает Zakon.kz.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в своем Telegram-канале. По его словам, Киев испытывает большой дефицит ракет, поставки которых сократились в три раза.

При этом официально США и европейские партнеры объясняют это конфликтом на Ближнем Востоке. Украинский лидер сомневается в том, что это единственная причина сокращения поставок вооружения.

"Я не знаю, есть ли другие причины, кроме Ближнего Востока. Может, это политические шаги для того, чтобы Украина была более, скажем так, сговорчивой. На мой взгляд, не без этого. Мы понимаем, что это серьезный вызов", – заявил он на заседании Совета безопасности Украины.

Ранее мы сообщали о том, что Зеленский предложил России три варианта перемирия.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Аксинья Титова
Читайте также
Президент США, военная техника
06:21, 17 сентября 2025
В США одобрили первый оплаченный Европой пакет военной помощи Украине
жителей Израиля вновь призвали укрыться из-за ракет Ирана
01:53, 07 марта 2026
Жителей Израиля вновь призвали укрыться из-за ракет Ирана
Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки
02:30, 04 ноября 2025
Трамп поставил точку в вопросе о передаче Украине ракет Tomahawk
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Даниил Медведев
06:45, Сегодня
Даниил Медведев потерпел поражение в стартовом матче в Монреале
Ислам Махачев
06:21, Сегодня
Махачеву предложили начать карьеру в боксе
Карен Хачанов
05:41, Сегодня
Чемпион Almaty Open 2024 Хачанов вылетел с "Мастерса" в Монреале
Арман Царукян
05:22, Сегодня
Арман Царукян официально узнал своего следующего соперника в UFC
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: