Байкер смог выжить после столкновения на скорости 270 км/ч

На одной из трасс в Подмосковье (Россия) байкер чудом избежал гибели при столкновении на высокой скорости, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az со ссылкой на Telegram-канал Baza , мотоциклист ехал на скорости 270 км/час, когда в его шлем врезалась ворона.

Как вспоминает водитель двухколесного транспорта, во время движения он заметил "помеху снизу" – это взлетала птица. Спустя долю секунды последовал мощный удар в голову.

Мужчина полностью потерял координацию и перестал что-либо видеть на несколько секунд, однако сумел сохранить равновесие и остановить мотоцикл. Его защитный шлем пострадал: прозрачный визор треснул. Для вороны это ДТП стало летальным.

Байкер самостоятельно добрался до дома, а уже оттуда поехал в больницу. Медики нашли у него легкую форму контузии и сильный шум в ушах, который не проходил несколько дней и мешал нормально спать.

Ранее мы писали о том, что уснувший таксист заехал под фуру перед торговым центром в Алматы.