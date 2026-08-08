Байкер смог выжить после столкновения на скорости 270 км/ч
Как пишет Oxu.Az со ссылкой на Telegram-канал Baza, мотоциклист ехал на скорости 270 км/час, когда в его шлем врезалась ворона.
Как вспоминает водитель двухколесного транспорта, во время движения он заметил "помеху снизу" – это взлетала птица. Спустя долю секунды последовал мощный удар в голову.
Мужчина полностью потерял координацию и перестал что-либо видеть на несколько секунд, однако сумел сохранить равновесие и остановить мотоцикл. Его защитный шлем пострадал: прозрачный визор треснул. Для вороны это ДТП стало летальным.
Байкер самостоятельно добрался до дома, а уже оттуда поехал в больницу. Медики нашли у него легкую форму контузии и сильный шум в ушах, который не проходил несколько дней и мешал нормально спать.
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