Лошадь испортила тротуар и зеленые насаждения в центре Астаны: наказание понес всадник
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Астане к административной ответственности привлекли 35-летнего мужчину, который передвигался на лошади в самом центре столицы, сообщает Zakon.kz.
Мужчина передвигался верхом на лошади по автомобильной дороге и тротуару ради съемки видео для социальных сетей, передает пресс-служба столичного акимата. Позже, направляясь в сторону монумента "Байтерек", на одном из перекрестков лошадь загрязнила тротуар и повредила зеленые насаждения.
"Тем самым были нарушены требования законодательства в сфере благоустройства", – говорится в сообщении.
По обоим фактам правонарушений мужчина привлечен к административной ответственности.
6 августа в Восточно-Казахстанской области два мальчика оказались на телевизионной вышке и не смогли самостоятельно спуститься.
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