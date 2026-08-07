Лошадь испортила тротуар и зеленые насаждения в центре Астаны: наказание понес всадник

В Астане к административной ответственности привлекли 35-летнего мужчину, который передвигался на лошади в самом центре столицы, сообщает Zakon.kz.

Мужчина передвигался верхом на лошади по автомобильной дороге и тротуару ради съемки видео для социальных сетей, передает пресс-служба столичного акимата. Позже, направляясь в сторону монумента "Байтерек", на одном из перекрестков лошадь загрязнила тротуар и повредила зеленые насаждения.

"Тем самым были нарушены требования законодательства в сфере благоустройства", – говорится в сообщении.

По обоим фактам правонарушений мужчина привлечен к административной ответственности.

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