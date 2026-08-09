На празднике факелов в Китае загорелись люди

В Китае 16 человек получили ожоги во время праздника факелов, сообщает Zakon.kz.

По данным местной газеты, инцидент произошел в поселке Лефэн провинции Юньнань. Возгорание произошло после того, как опрокинулось пластиковое ведро с горючей жидкостью.

Один из очевидцев распространил видеозапись, на которой группа людей играет с факелами на лужайке ночью. Внезапно с приглушенным хлопком вспыхнул огненный шар, и окружающая толпа в ужасе разбежалась. Некоторые люди упали на землю, их одежда загорелась от пламени, а очевидцы бросились тушить пожар.

16 injured after a flammable liquid spill ignited during a Torch Festival celebration in Lefeng Township, Yunnan on the evening of August 6. Video shows people fleeing and victims rolling on the ground as others rushed to help. pic.twitter.com/QM6YEe8pBi — Shanghai Daily (@shanghaidaily) August 8, 2026

В результате 16 человек получили ожоги различной степени тяжести. Пострадавших доставили в больницы. По данным местных властей, их состояние стабильное.

А на юго-западе Франции лесные пожары стали поводом для распространения новых мошеннических схем.