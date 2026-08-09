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Мир

На празднике факелов в Китае загорелись люди

Праздники в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2026 08:38 Фото: pixabay
В Китае 16 человек получили ожоги во время праздника факелов, сообщает Zakon.kz.

По данным местной газеты, инцидент произошел в поселке Лефэн провинции Юньнань. Возгорание произошло после того, как опрокинулось пластиковое ведро с горючей жидкостью.

Один из очевидцев распространил видеозапись, на которой группа людей играет с факелами на лужайке ночью. Внезапно с приглушенным хлопком вспыхнул огненный шар, и окружающая толпа в ужасе разбежалась. Некоторые люди упали на землю, их одежда загорелась от пламени, а очевидцы бросились тушить пожар.

В результате 16 человек получили ожоги различной степени тяжести. Пострадавших доставили в больницы. По данным местных властей, их состояние стабильное.

А на юго-западе Франции лесные пожары стали поводом для распространения новых мошеннических схем.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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